El suizo Roger Federer "imagina" una fusión entre la ATP y la WTA al mismo tiempo que pide la unión entre el tenis masculino y el femenino en estos tiempos convulsos.



El helvético escribió dos mensajes en Twitter, en los que pedía la unidad de los dos circuitos y luego aclaró que no quiere una fusión de los dos circuitos, sino de las asociaciones (ATP y WTA) que los gobiernan. "¿Soy el único que cree que es momento para que los tenistas, hombres y mujeres, se unan y salgan de eso juntos?", dijo el suizo. "No hablo de unir las competiciones en la pista, si no fusionar los dos organismos que los gobiernas y que rigen los circuitos masculino y femenino", añadió.



Las declaraciones del ganador de 20 Grand Slams llegan después de que ATP, WTA, la ITF, los Grand Slam y los jugadores se hayan unido para crear un fondo de 6 millones de dólares con el que ayudar a los jugadores de ránking bajo.



Algunos jugadores se han unido a la propuesta de Federer, como el australiano Nick Kyrgios y el debate se ha producido inmediatamente, con múltiples comentarios en la red. "Estoy de acuerdo contigo, es demasiado confuso para los aficionados cuando hay diferentes sistemas de clasificación, diferentes logos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos", contesta Federer a uno de los que han seguido el hilo de la conversación. E