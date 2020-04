Marta Marrero propone "Unorthodox" y "El libro de Jade" para el confinamiento

Barcelona, 22 abr (EFE).- La canaria Marta Marrero es uno de los nombres propios del pádel mundial, deporte al que llegó en 2009 cuando abandonó el circuito profesional del tenis para convertirse en una de sus estrellas.



La número uno de World Padel Tour propone desde su confinamiento en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) una serie, una película, un libro y tres canciones para ocupar el tiempo en casa y motivarse, en el caso de las canciones, cuando se vuelva poder salir.



Serie: 'Unorthodox'. Esta miniserie germano-estadounidense de cuatro capítulo cuenta la huida de una joven de 19 años de una comunidad jasídica -judíos ultraortodoxos- de Brooklyn (Nueva York) a Berlín en busca de su propia identidad.



"Me impactó la historia de la protagonista y la presión que tiene en la comunidad jasídica, donde como mujer solo está para crear y criar hijos. Ella decide echarse el mundo por montera y salir de esa comunidad con una gran fortaleza", explica Marrero.



Libro: 'El Libro de Jade'. El primero de la Saga Vanir, una serie de once novelas románticas basadas en la mitología nórdica y escritos por la escritora catalana Lena Valentí: "Es un libro que te engancha desde el principio con situaciones extremas, emoción, tensión e historias de amor. Permite evadirse de todo lo exterior y en estos momentos que estamos viviendo es ideal".



Película: 'Ha nacido una estrella'. Película de 2018 dirigida y protagonizada por Bradley Cooper junto a Lady Gaga, que encarna a una joven artista que vive un duro camino hacia la fama. "Me llenó el empuje y la capacidad de lucha que tiene la protagonista por conseguir su sueño en el mundo del espectáculo", subraya.



Música: 'Cuando nadie ve', del disco 'Balas perdidas' del grupo colombiano de pop latino y folk Morat; 'Indios y vaqueros', del grupo Sinsinati: "Cuando oigo la letra me vengo arriba y me hace ser muy positiva. Me quedo con la frase 'Agárrame la mano y escapémonos del miedo'". Y 'Mil tequilas', del cantante español Chema Rivas. "El título me hace pensar en la celebración que habrá que hacer cuando se acabe el confinamiento", sentencia Marta Marrero. EFE



1010622



adc/gmh/og