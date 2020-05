Soderling cree que Nadal es favorito para París pese a jugarse en septiembre

Robin Soderling, primer verdugo de Rafael Nadal en Roland Garros, considera que el manacorense seguirá siendo el favorito en el Grand Slam parisino pese a que el torneo se dispute en septiembre.



El sueco, en declaraciones a la cadena británica Sky Sports, aseguró que el español sigue teniendo una gran oportunidad de alzarse con su décimo tercer entorchado en París.



"Por supuesto que va a ser un torneo completamente diferente, pero Rafa en tierra, para mí, si está sano, sigue siendo el favorito", indicó Soderling, quien batió a Nadal en Roland Garros 2009, la primera derrota del balear en el torneo.



Desde entonces, Nadal solo ha sumado una derrota más en el Bosque de Bolonia, al perder con el serbio Novak Djokovic en 2016, y una retirada en 2016, cuando no se presentó al encuentro de tercera ronda con su compatriota Marcel Granollers por una lesión en la muñeca.



"No me puedo creer que hayan pasado ya once años desde que le gané en Roland Garros. Esto te muestra lo bueno que ha sido durante tanto tiempo. Ganó por primera vez en 2005 y sigue siendo el favorito", apuntó el sueco, que alcanzó la final en 2009 (perdida con Roger Federer) y 2010, donde se vengó Nadal.



"Si este parón no se prolonga mucho, creo que ayudará a Rafa y a Roger a recuperarse. Puede ayudarles a alargar sus carreras".



Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, fue pospuesto debido a la pandemia de coronavirus y en lugar de comenzar a finales de mayo, lo hará el 20 de septiembre, aunque la organización baraja mover esa fecha.