Toni Nadal: "El inconformismo constante es fundamental"

Madrid, 5 may (EFE).- Toni Nadal, director de la Academia Rafa Nadal de Manacor, destacó de su sobrino, al que entrenó durante 27 años, su "capacidad de hacer frente a la adversidad" mediante un "inconformismo constante que es fundamental".



El entrenador mallorquín aseguró que "nunca hizo nada especial" trabajando con su sobrino, al que siempre le decía que al jugar tenía que tener claras tres cosas: "Golpea lo más fuerte que puedas, tira la pelota dónde no esté el rival y que sea dentro de la pista".



"Esa es la idea general, pero después le decía que siempre golpeara la pelota cada vez lo mejor que pudiera. Eso te obliga a colocarte bien, estar atento y tener un buen ánimo", subrayó.



"Yo de Rafael destaco su capacidad de superar la adversidad. A finales de 2015 nos dijeron que su carrera estaba acabada y le hizo frente. Yo creo que su principal valor es que es buena gente. No lo digo por presumir, pero es un tipo normal que ha tenido éxito en una cosa pero no ha desmesurado su visión", destacó.



Toni Nadal reconoció que "a muchos chicos la tecnología les ha hecho que pierdan la capacidad de sufrimiento para llegar lejos en el deporte" y admitió que uno de los problemas que se encuentra con los jugadores actuales es el de la frustración, un aspecto que intenta "trabajar con normalidad".



"Todos fallan. Si no eres capaz de hacer todo lo que toca para ganar a tu rival, al menos no le ayudes a que él te gane. La frustración viene de la falta de ánimo y de una sobrevaloración. Cuando te crees que las cosas te tienen que salir muy bien por ser quién eres no va bien. Rafael ha sabido aguantar la frustración casi siempre. Es una de las diferencias entre los grandes campeones y la juventud actual", subrayó.



"A los jóvenes les cuesta aceptar su responsabilidad. Cuando todo va bien todos somos muy buenos y cuando va mal parece que hay que buscar responsabilidades fuera", comentó el técnico mallorquín en una charla virtual organizada por la Federación de Tenis de Madrid.



Toni Nadal declaró que siempre su máxima como entrenador ha sido la de "elegir el camino más fácil, que es hacer las cosas bien".



"No hacer falta ser muy listo para saber que si te esfuerzas más, más posibilidades tienes de éxito. En mi academia pido máxima exigencia porque para eso pagan los padres. Después me molesta mucho la chulería, según qué actitudes. Eso no lo consiento", aseguró.



"Una vez, un chico al que entrenaba ganó su partido 6-0 y 6-0. Al acabar me gritó en alto que había ganado. Al llegar a mí le dije: 'mira, ahora te vas a la pista solo y te haces 50 vueltas'. Cuando le ganas a un rival de manera clara lo menos que tienes que hacer es presumir. No me hubiera gustado que se lo hicieran a un chico de los míos. Todos sabemos lo que esta bien y lo que esta mal", apuntó.



Para el técnico mallorquín "los valores no se transmiten con el deporte, se transmiten con la vida".



"Ves deportistas, empresarios o actores de cine educados y otros maleducados. Tu tomas una decisión en la vida de una determinada forma y la eliges. Hay deportistas que transmiten valores y otros que hacen trampas o intentan engañar al rival", señaló.



"Cuando uno es exigente consigo mismo tienes que ser humilde. El humilde es consciente de sus limitaciones y va al cien por cien. Nunca hice dentro de la pista algo que considerara que fuera no era valido", comentó.



Para Toni Nadal "no tiene sentido el deporte sin el valor del esfuerzo. Cuando intentas aliviar demasiado, has suavizado el tema y no has hecho ningún favor al niño".



"A los chicos no les hacemos a pensar, les hacemos entrenamientos con todo estructurado. Es un mal hábito. Lo que te hace mejorar es la repetición con reflexión. Hay que obligar a pensar de qué manera podemos superarnos y eso creo que le ha ayudado a Rafael a una constante mejora. No se ha conformado. Nunca ha estado suficientemente satisfecho con lo conseguido", manifestó.



"Siempre hay margen de mejora porque también con los años por el camino vas dejando cosas. Tu tienes una frescura que pierdes, un físico que con los años se castiga y tienes que aportar otras habilidades. Lo que me ha motivado es avanzar, el inconformismo constante es fundamental. La exigencia es más que el esfuerzo", concluyó.