Juan Arispón: "Ya hay un plan de rescate para el tenis andaluz"

Habrá un antes y después en la sociedad con la llegada del Covid-19, y lo habrá también en muchas actividades deportivas. El tenis no va a ser una excepción. A pesar de que el protocolo para mantener las distancias entre jugadores se puede cumplir más fácilmente, el daño al 'sector tenis' va a ser importante y por ello la Federación Andaluza ha planteado a las administraciones un plan de rescate que dé oxígeno a una actividad que mueve a miles de andaluces amantes del mundo de la raqueta.



El director gerente de la Federación Andaluza de Tenis, Juan Arispón, analiza para ESTADIO Deportivo el nuevo escenario tras la grave crisis sanitaria que ha originado el coronavirus. La incertidumbre inicial, sus múltiples videoconferencias y las iniciativas para movilizar a los clubes, deportistas, técnicos y el sinfín de profesionales que viven directa o indirectamente del tenis.



El coronavirus nos va a dejar algún tiempo sin grandes competiciones y eso afecta, de alguna forma, a la promoción del tenis. El impacto está siendo duro. Pese a todo, Juan Arispón ve el futuro con optimismo, con la esperanza de quien ha alimentado su espíritu devolviendo golpes. Sus muchos años al frente de la gestión de un deporte enraizado en toda Andalucía son una garantía de experiencia y éxito. La desescalada ha comenzado y se aplicará un protocolo común para toda la comunidad, cumpliendo las limitaciones que marquen las autoridades sanitarias.



¿Cómo ha llevado todo este proceso de parón por culpa del Covid-19?

La verdad es que tras los primeros días y una vez digerido el duro impacto, nos pusimos a trabajar en diferentes frentes. Pronto empezamos a trabajar con distintas entidades para ir visualizando la vuelta, la reapertura de nuestra actividad. Son muchas las llamadas y videoconferencias que hemos realizado durante estas últimas semanas, trabajando en pro de conseguir fórmulas que ayuden a nuestro deporte, obviamente sin olvidar la prioridad principal que es la salud y ofrecer un entorno seguro a nuestros deportistas, pero luchando por encontrar medidas que ayuden a reactivar nuestro sector, no sólo en el ámbito deportivo sino también en el empresarial.



¿Han tenido actividad interna, videoconferencias, trabajo en la sombra preparando el presente y lo que vendrá?

Durante estos días de confinamiento hemos desarrollado distintas acciones para intentar estar lo más cerca de nuestro colectivo, realizando diferentes charlas con distintos profesionales, especialmente en el ámbito jurídico los primeros días, para intentar poner un poco de orden ante tal cúmulo de noticias e incertidumbre. Charlas online con técnicos, deportistas y demás han sido la nota dominante para poder transmitir información, tranquilidad y estabilidad hacia nuestro colectivo.



¿Crees que vamos a tener un antes y un después en esta crisis sanitaria?

Por supuesto, en tanto no se consiga una vacuna y pueda desaparecer el temor al contagio la sociedad en general va a modificar sus hábitos, y el deporte no va a ser una excepción. Hay que tener en cuenta que el 80% de nuestros clubes tienen instalaciones propias y la nueva situación puede debilitar en demasía el tejido social de los mismos.



No sólo los deportistas, técnicos y jueces se ven afectados por este parón, que lo están y mucho, son muchos profesionales del sector, pisteros, mantenedores, administrativos, gestores, etc., que directa o indirectamente han visto truncadas sus vidas. Por ello, es importante el paquete de medidas que hemos planteados a las administraciones para el rescate del sector, y que esta nueva situación pueda ser más sostenible.



¿La desescalada se va a realizar de forma asimétrica tal cual plantea el gobierno en las distintas comunidades? ¿Habrá zonas menos afectadas en Andalucía en las que se pueda practicar tenis antes que en otras?

Será el Gobierno el que nos marque instrucciones al respecto, pero creo que en nuestra comunidad la desescalada será por igual, empezaremos a jugar al mismo tiempo en todo el territorio con unos mismos protocolos, si bien podemos tener limitación de desplazamientos entre provincias o incluso en zonas dentro de una misma provincia, pero ya te digo que eso dependerá de las administraciones sanitarias y siempre teniendo en cuenta el desarrollo que vaya tomando el desconfinamiento.



El tenis cuenta con ventajas con respecto a otros deportes, hay una distancia entre jugadores y por tanto hay menos riesgo de contagio. ¿Piensas que ese distanciamiento es un factor determinante para recuperar antes la situación anterior?

Es una de las principales bazas con la que contamos y no es más que una realidad muy significativa, si bien son otras muchas medidas las que hemos desarrollado y puesto encima de la mesa a todas las entidades con las que hemos trabajado.



¿Qué fecha tiene la federación prevista para la vuelta a la actividad tanto de la competición como del tenis formativo?

Esa es ahora la gran interrogante, creo que estamos más cerca. Otros países, algunos muy cercanos, ya han empezado a permitir su práctica a los jugadores y jugadoras profesionales y federados, creo que estamos acercándonos, pero esperamos que nos informen desde las administraciones competentes para evitar conjeturas.



En fútbol afecta mucho el parón, al punto que es imposible que se mantenga durante mucho más tiempo para la estabilidad económica de los clubes y se tiene la opción de jugar sin público para mantener los ingresos televisivos. En el tenis profesional de alto nivel, ¿el que no se celebren grandes torneos afecta de alguna forma al tenis que se pueda celebrar en Andalucía?

Obviamente el deporte de alto nivel crea espectáculo y potencia la promoción y seguimiento de los aficionados. Eso se traduce en más practicantes y más alumnos en las escuelas deportivas, lo que reactiva nuestra actividad social y deportiva, máxime en un país como el nuestro con grandes iconos a nivel mundial.



¿Afectará a la organización de eventos importantes en Andalucía?

Sí. La competición internacional promovida por la ITF, Tennis Europe, ATP y WTA, ha cancelado todas sus actividades hasta el próximo 13 de julio, y todo prevé que esa fecha se amplía aún más. Andalucía cuenta con dos Torneos Challenger ATP (Marbella y Sevilla), cinco Torneos ITF WORDL TOUR Masculinos (Mairena del Aljarafe, Sevilla, Huelva, Martos, Palma del Río y Pozoblanco) y dos Femeninos (Marbella y Sevilla) un torneo ITF Júnior U18 (Marbella) y una prueba del Circuito Juvenil Tennis Europe U12 (Pozoblanco). De las once citas nombradas cinco ya han sido canceladas y dos tienen muchas posibilidades que se cancelen en breve.



En caso de que la competición internacional no se ponga en marcha en este año, estamos trabajando con la RFET y el Circuito IBP, para organizar alguna prueba en nuestra comunidad de un nuevo proyecto que se está desarrollando y en el que tendrían cabida los mejores jugadores y jugadoras profesionales de nuestro país.



Nos consta que estáis trabajando a la espera del regreso a la actividad, ¿qué recomendaciones básicas habéis transmitido para el arranque?

La vuelta a la competición aún está un poco lejana. Lo que hemos desarrollado, basándonos en las experiencias de otros países, son una serie de medidas higiénico-sanitarias en la línea de las medidas tomadas por otros sectores, que junto al distanciamiento propio que el tenis presenta y algunos protocolos, hemos presentado a las administraciones competentes para demostrar que el tenis puede ser un deporte seguro y podamos volver de los primeros a nuestra actividad.



¿Ha tenido la posibilidad de contactar con otras federaciones?, ¿Son problemas similares los que podáis tener unas u otras? ¿Existe un punto en común o van a existir grandes diferencias en el retorno a la normalidad, dependiendo de la federación?

En estas últimas semanas hemos hablado con bastantes representantes de otros deportes, cada uno presenta unas características diferentes, algunos más que otros, pero pienso que la presencia o no de contacto físico en las diferentes modalidades puede ser un factor determinante.



Hay quien dice que no vamos a tener futbol con público hasta 2021 mínimo y se volverá con distancias de seguridad, ¿pasará igual con el tenis en sus grandes eventos?

Obviamente, el deporte espectáculo mueve masas, y las grandes aglomeraciones humanas son uno de los problemas para el contagio y proliferación de la enfermedad.



¿Habrá posibilidad de hacer test a los tenistas para saber si están o no contagiados o será una utopía?

Pienso que es un poco frívolo pensar que nuestros deportistas tendrán acceso a los test, y que nuestro país tenga una de las mayores tasas de contagiados entre el personal sanitario, los cuales se juegan día a día por salvarnos de esta situación y tienen acceso limitado a estos test. Creo que el deporte no debe estar al margen de la sociedad y hasta que no tengamos la posibilidad de manejar test para sectores con mayor riesgo de contagio no deberemos hablar de este tema, personalmente me parece bastante peligroso el debate mediático que este asunto podría suscitar.



¿Qué mensaje mandarías al mundo del tenis en estos momentos?

Me gustaría transmitir un mensaje de optimismo. Los tenistas estamos acostumbrados a remar contracorriente y a resolver las difíciles situaciones con las que el rival nos compromete. Nuestro deporte nos pone frente a frente con la adversidad y nos obliga a resolver situaciones extremas en milésimas de segundo, creo que tenemos una buena escuela de vida. Seguro que todos juntos, por supuesto con la ayuda de las administraciones, y a pesar de las duras adversidades con la que nos vamos a encontrar, saldremos de esta.