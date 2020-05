Bautista: "Es complicado que vuelva el circuito, si jugamos será excepcional"

Roberto Bautista, número 12 del ránking ATP de tenis, declaró este martes que ve "complicado a corto plazo" que se pueda retomar el circuito ATP debido al coronavirus y aseguró que, en caso de que se pueda jugar en agosto en Estados Unidos, será "algo excepcional".



Bautista, que ha pasado el confinamiento en su casa de Borriol (Castellón), no es nada optimista respecto al regreso del circuito ATP, cuya vuelta está "programada para agosto" en Estados Unidos.



"Lo veo muy complicado. Hay muchos fallecidos en Estados Unidos y la vuelta está programada en la gira por allí en agosto. Si jugamos, será algo excepcional, con todo bajo control", confesó el tenista castellonense.



Sin posibilidad de jugar en el extranjero en los meses de junio y julio, Bautista bendijo la decisión de la Real Federación Española de Tenis de crear una Liga para jugar en diferentes clubes de la geografía nacional.



La primera parada de la Liga MAPFRE será el 10 de julio en el CT Lleida. Después la gira seguirá por Madrid (con el club aún por definir, 17-19 de julio), la Academia Equelite-Ferrero en Villena (Alicante), del 24 al 26, y el RCT Avilés (31 julio-1 de agosto).



La Liga MAPFRE, que tendrá un ganador final por puntos, mezclará dos formatos. Por un lado, un cuadro normal dividido en cuartos, semifinales y final. Y por otro, una competición por equipos con individuales y dobles. Además, habrá actividades para socios de clubes y jugadores.



"Hace muchos años que no juego en esos clubes. Como mis compañeros, he recorrido muchos kilómetros por España hasta escalar a este nivel y por eso me hace mucha ilusión volver a esos lugares como Lleida, donde jugué el Nacional cadete, o Avilés, donde gané un torneo júnior", dijo Bautista.



"La iniciativa es positiva. No es lo mismo entrenar con un objetivo a cinco o seis meses vista que verlo delante en seis o siete semanas. Nos hace prepararnos con más intensidad. La Liga nos servirá para rodarnos de cara a la vuelta al circuito y también para retornar a clubes míticos, que tienen muchas ganas de ver a los tenistas españoles y nosotros de compartir momentos con ellos", confesó el castellonense en declaraciones a As.



Para Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, "la Liga será una fiesta este verano".



"Con las fronteras cerradas iba a ser difícil que pudiera celebrarse algún torneo ATP, WTA o ITF hasta agosto o septiembre. Los tenistas están acostumbrados a jugar todo el año, así que junto a ellos ideamos esta serie de torneos. El aficionado tiene mono", declaró Díaz.



El doctor Ángel Ruiz-Cotorro, director de los servicios médicos de la Federación y médico personal de Rafa Nadal, evitó pronunciarse sobre la participación del tenista mallorquín.



"Ojalá, a todos nos haría ilusión. La Liga es una expectativa buena y supone una meta, pero será su equipo el que decida. Es una gran oportunidad para que varias ciudades puedan ver a sus tenistas en una época en la que era imposible. Es un gran aliciente para el tenis, los clubes y el deporte español", comentó.



Junto a la Liga MAPFRE, también se pondrá en marcha una Liga femenina con cuatro torneos. El RACE de Madrid y el Club de Tenis Els Gorsch (Las Franquesas del Vallés, Barcelona) ya están confirmados.