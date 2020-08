Nishikori da negativo en coronavirus, pero no jugará el Abierto de EE.UU.

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El japonés Kei Nishikori desveló este miércoles que ha dado negativo en la prueba de coronavirus, al tiempo que anunció que no disputará el Abierto de Estados Unidos porque no está "recuperado del todo".

Nishikori está inmerso en la recuperación de la COVID-19 después de haber dado positivo en dos ocasiones en los últimos diez días. Tuvo que renunciar al Masters 1.000 de Cincinnati que se disputa estos días en Nueva York. El japonés apunta a los torneos de tierra.

"Estoy feliz por anunciar que he dado negativo en la prueba del COVID-19. Poco a poco volveré a la rutina y empezaré a entrenar desde el jueves", dijo el jugador nipón en un comunicado.

Nishikori confirmó después su baja del Abierto de Estados Unidos, que arranca la próxima semana: "He decidido no jugar en el Abierto de Estados Unidos este año. Después de tanto tiempo sin jugar no es inteligente volver en un torneo a cinco sets".

Kei Nishikori tiene como objetivo los torneos de tierra del circuito, en Roma, previsto para el 20 de septiembre, y Roland Garros, una semana después.