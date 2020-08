Corretja: "Este va a ser el Grand Slam más abierto de los últimos 10 años"

Madrid, 27 ago (EFE).- "El Grand Slam más abierto de los últimos diez años": así define el próximo Open de Estados Unidos el extenista español Àlex Corretja, que no descarta "que haya un ganador y ganadora que no esté en las quinielas", porque para todos los inscritos el torneo será "como empezar de cero" después de seis meses sin competición.



Precedido solo por el torneo de Cincinnati, que este año se disputa en Nueva York para mantener a los jugadores aislados frente al coronavirus, el abierto estadounidense comenzará el lunes 31 con grandes ausencias, entre ellas la del español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer, los australianos Nick Kyrgyos y Ashleigh Barty o la rumana Simona Halep.



El serbio Novak Djokovic y la checa Karolina Pliskova serán los primeros cabezas de serie.



Àlex Corretja, que comentará el Abierto para Eurosport, dijo hoy a Efe que entiende por igual a los jugadores "que creen que les compensa ir a jugar, independientemente de la situación", y a los que han considerado mejor "quedarse en casa, entrenar un poco más y esperar a la gira de tierra".



"No hay una decisión buena y una mala. El que va a jugar es porque cree que debe hacerlo, o porque económicamente le compensa muchísimo. Entiendo todo", aseguró.



En caso de haber tenido él mismo que plantearse jugar o no en Nueva York, Corretja piensa que se habría decantado por saltar a la pista.



"Es fácil contestar cuando no estás ahí metido. Yo creo que después de seis meses sin jugar, estar solo entrenando se te hace muy largo y no tienes un objetivo claro. Creo que mi primera opción habría sido ir a jugar", afirmó el ex número dos mundial.



"Para el circuito es un palo que no esté Rafa", comentó sobre la ausencia de Nadal. "Que no estén ni Nadal ni Federer (este por lesión) es una demostración de que cuando el circuito no los tenga los va a echar mucho de menos".



"Rafa ha pensado dónde tiene más posibilidades de ganar un Grand Slam en las próximas semanas, si en el Open USA, después de tanto tiempo sin competir en pista rápida, o preparándose bien en tierra para competir en Roland Garros en la mejor forma posible. Es normal", opinó Corretja, "que haya optado por esto para evitar el cambio de superficies".



Alex Corretja forma parte del equipo de expertos de Eurosport, que emite en directo y en exclusiva el Abierto de Estados Unidos, con más de 300 horas de tenis en directo y la señal de todas las pistas disponible.



También como comentarista del torneo lamentará la ausencia de Nadal: "Cuando juega Rafa la expectación que se genera es gigante. Lo notamos mucho en redes sociales, con cientos de preguntas, aunque sea de madrugada. Rafa está en otra dimensión, no es solo un tenista, es un emblema".



El campeón del Masters de 1998 está convencido de que, pese a las bajas, "si amas el tenis no te puedes perder este US Open".



"Llevamos meses esperando este momento. Tenemos la ilusión de ver tenis, nosotros de comentarlo. Da igual quién esté jugando, al final por encima de todo está el tenis. No me lo perdería por nada. El hecho de que no haya público y se escuche más a los jugadores, no saber cómo van a estar después de tanto tiempo sin competir, eso también lo hace atractivo. ¿Va a ser diferente? Totalmente", indicó.



El torneo se jugará sin espectadores, pero a juicio de Corretja "el tenis es de los deportes en los que no tendrías que echar tanto de menos al público, más allá de que te encante jugar ante él".



"Los jugadores están muy acostumbrados a entrenar en la pista central sin público. Y cuando empieza un punto, lo primero que hace el árbitro es pedir silencio. Quizá echarás de menos la atmósfera, el bullicio tras un gran punto, pero en el momento de jugar lo que más necesitas es tu concentración", apuntó.



Para Corretja, los tenistas deben sacar provecho de su gran capacidad de adaptación: "Están acostumbrados. Cada día hay una circunstancia distinta y lo asumen".



"Este no es un torneo con bajas y ya está, es un torneo con situaciones nuevas que nadie está acostumbrado a vivir. No es fácil ni física ni mentalmente. No sabes cómo vas a recuperarte después de un gran partido de cuatro horas y media, al día siguiente igual no te puedes ni mover porque tu cuerpo no está acostumbrado. Puede haber lesiones musculares", advirtió.



Con Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverez como primeros cabezas de serie en el cuadro masculino y Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Serena Williams y Naomi Osaka en el femenino, Corretja estimó que "puede pasar cualquier cosa" y no descarta "que haya un ganador y ganadora que no esté en las quinielas".



Entre ellos citó al español Roberto Bautista, semifinalista en Cincinnati, "un jugador durísimo, que ha trabajado muy fuerte durante el confinamiento y que es muy frío".



"En estas circunstancias tan atípicas, a ver quién es capaz de ganarle a cinco sets en unas pistas que están bastante rápidas. Yo le metería en el saco de los favoritos", insistió, aunque amplió la lista de posibles sorpresas: "Filip Krajinovic se ha destapado. Y cuando no tienes ritmo y te tocan jugadores como Milos Raonic o John Isner, es un calvario".



Sobre Garbiñe Muguruza dijo que "también es una incógnita después de tanto tiempo sin competir" y señaló que "es una pena que no haya podido jugar la semana de antes".



"Yo creo que hay que tomarse este Grand Slam sin mucho agobio", recomendó Corretja a los participantes. "No te puedes exigir como si vinieras de una gira y tuvieras el ritmo que te gusta. Está bien intentar dar el máximo, pero siendo consciente de que ese máximo es mucho más bajo de tu nivel real".



"Lo normal es sentirse mal. Será raro encontrar a alguien que está que se sale. Y si lo hay, será el que gane", dijo.



Corretja confía en que en las próximas horas se calme la situación que ha llevado a cancelar la jornada del jueves en el torneo de Cincinnati, tras la retirada de la japonesa Naomi Osaka en protesta por la violencia policial contra la población negra en Estados Unidos.



"Faltan muchos días. Pero esto te hace darte cuenta de que el tenis puede ser tu vida y tu pasión, pero hay cosas mucho más importantes", dijo.



En este sentido, Corretja reflexionó sobre lo que una situación dolorosa como la pandemia de coronavirus ha supuesto para la sociedad y el deporte.



"Me hubiera gustado que la gente tuviera una perspectiva más solidaria. Hay mucha crispación, el país se ha dividido muchísimo. Al principio parecía que todo el mundo era generoso con el de al lado, pero luego fue saliendo mucho odio", indicó.



"A nivel personal y deportivo deberíamos apreciar más lo que tenemos, entendiendo que hay mucha gente que lo está pasando mal. El odio no nos lleva a ningún lado. Las redes sociales, tan buenas en muchos aspectos, en esto perjudican mucho. Deberíamos aprender a ser más respetuosos y no sé si mucha gente está por la labor. A mí esto me ha enseñado a apreciar más a los que están a mi lado. A los que son destructivos hay que dejarlos pasar", añadió.



Corretja también mencionó el mal trago que han pasado por culpa de la COVID-19 "los clubes y las escuelas de tenis, que ahora están retomando las actividades".



"Con el Open USA los niños y los entrenadores tendrán otro motivo para ver tenis, comentarlo. Ha sido muy difícil para todos. Entiendo que la gente esté tensa pero tenemos que tener más respeto, la situación todavía estará muy mal mucho tiempo y, si no suavizamos las cosas, no sé dónde vamos a llegar", indicó. EFE



nam/ea