Osaka se retira por lesión y Azarenka es la nueva campeona de Cincinnati siete años después

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 29 ago (EFE).- La japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, se retiró este sábado de la final del torneo Premier 5 de Cincinnati, debido a una lesión en la pierna izquierda y la bielorrusa Victoria Azarenka es la nueva campeona, siete años después de haber ganado su primer título.

Osaka informó que se había lesionado el tendón de la corva izquierda y que no podía jugar, lo que permitió a Azarenka conseguir su vigésimo primer título del WTA Tour.

La japonesa de 22 años, 10 del mundo, había superado a la belga Elise Mertens en las semifinales el viernes después de las victorias en tres sets sobre la checa Karolina Muchova, y la estonia Anett Kontaveit y de dos sets frente a la ucraniana Dayana Yastremska.

Osaka en un comunicado informó "lamento tener que retirarme hoy por una lesión. Ayer sufrí un tirón del tendón de la corva izquierdo en el tiebreak del segundo set y no se ha recuperado durante la noche como esperaba. Esta ha sido una semana conmovedora y quiero agradecer a todos por el gran apoyo que han brindado".

A principios de semana decidió unirse a las protestas dirigidas por atletas en todo Estados Unidos contra la injusticia racial, lo que provocó el aplazamiento de un día en el torneo, y explicó que tuvo un par de jornadas "reveladoras".

"Honestamente, no pensé que sería tan importante", declaró a la cadena ESPN. "Pensé que simplemente me retiraría y haría una declaración. Pero luego recibí una llamada de Steve Simon y me dijo que me apoyaba por completo, así que estoy muy agradecida por eso".

Pero Osaka no hizo ningún comentario sobre el problema de la lesión surgida durante el partido de semifinal ante Mertens.

Tampoco informó sobre si podrá jugar la próxima semana en el Abierto de Estados Unidos, donde llega como cuarta cabeza de serie y en la primera ronda tendrá de rival a su compatriota Misaki Doi.

La tenista japonesa ganó su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos del 2018 cuando venció a Serena Williams.

El duelo con Azarenka iba a ser el cuarto entre ambas con ventaja hasta ahora para Osaka por 2-1.

La bielorrusa, de 31 años, tiene un récord ganador de 17-5 a lo largo de su carrera en el torneo de Cincinnati, que incluye su carrera hacia el título, que ganó en el 2013 cuando venció a Serena Williams en una final épica a través de un desempate en el último set.

Azarenka llegó al torneo 0-2 en el 2020, habiendo perdido ante la eslovena Tamara Zidansek, en Monterrey (México) y la estadounidense Venus Williams en Lexington (EE.UU) en sus únicos partidos previos de la temporada.

Ahora tiene marca de 6-2 para el año, después de vencer a la cabeza de serie número 15, la croata Donna Vekic, las francesas Caroline García y Alize Cornet, la tunecina Ons Jabeur, a la inglesa Johanna Konta y la retirada de Osaka.

Azarenka, 59 del mundo, se ha convertido en la campeona con el ránking más bajo en la historia del torneo.

Azarenka ha ganado 20 de sus 21 títulos individuales de la WTA en pista dura. Solo tres jugadoras activas han ganado más títulos individuales de la WTA en pista dura: Serena Williams (47), Venus Williams (31) y la belga Kim Clijsters (31).