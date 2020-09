"Chocante" y "exagerada" es la eliminación de Djokovic para la prensa serbia

La prensa deportiva serbia califica este lunes de "chocante" y una reacción "exagerada" la descalificación de Novak Djokovic el domingo del Abierto de EEUU, después de que el número uno del tenis mundial golpeara con una pelota a una juez de línea durante el partido de octavos de final contra Pablo Carreño.



"Escándalo en Nueva York: Djokovic descalificado", titula en portada el diario deportivo Sportski zurnal en un artículo sobre "la tarjeta roja" que recibió el tenista serbio.



"Aunque las reglas con implacables, esa decisión es demasiado dura, porque en la imagen se ve que Djokovic no lanzó la pelota de forma intencionada en su dirección (de la juez), ni fue un tiro muy fuerte, ni agresivo, ni quería ese golpe", indica el rotativo.



El autor del artículo considera que "lo que pasó fue simplemente consecuencia de una casualidad", por lo que la decisión fue "exagerada" y "chocante", mientras que el daño para Djokovic, el favorito para ganar el torneo de Nueva York y conquistar así su décimo octavo título de Gran Slam, es "enorme".



"Para Djokovic, lo más importante ahora es recuperarse cuanto antes del choque y prepararse para la continuación de la temporada", donde le espera el Masters de Roma, que comienza el próximo día 14, y Roland Garros, en París, el 21 de septiembre, añade.



Por su parte, el diario Blic asegura en su versión digital que el "Abierto de EEUU nunca ha querido a Novak, pero lo que hicieron anoche desbordó cualquier medida",



"La noche del 6 de septiembre de 2020 quedará inscrita para siempre en la historia del deporte" por haber sido eliminado al mejor tenista del mundo "debido a un golpe involuntario".



"El mayor caballero y deportista pagó el precio como si fuera un negativo del deporte mundial", indica el diario al denunciar que a la estrella serbia "le han privado de la oportunidad de ganar".



"El campeón" aprenderá la lección de lo ocurrido en Nueva York y que "seguro volverá aún más fuerte", vaticina.



En el mismo tono se expresa el rotativo "Politika", al calificar de "absurda" la situación y resaltar que "Djokovic no sólo no tenía la intención" de golpear a la juez, sino que "no tiene ni una mancha en su carrera".



Djokovic lamentó anoche haber causado tanto estrés de manera "tan involuntaria", y aseguró que trabajará para convertir su decepción en "una lección" para su crecimiento y evolución "como jugador y como ser humano".



El tenista lanzó la pelota visiblemente irritado después de que Carreño rompiera su servicio.



A consecuencia del incidente en el que la juez de línea fue golpeada en el cuello, lo que le provocó que durante unos momentos tuviese problemas para respirar, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) anunció que sancionaba a Djokovic con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open.