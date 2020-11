Medvedev sobre el saque de cuchara: "No creo que lo haga a menudo"

Londres, 16 nov (EFE).- El ruso Daniil Medvedev explicó que no utilizará a menudo el saque de cuchara que lució este lunes contra Alexander Zverev en las Finales ATP de Lodres y que le funcionó para llevarse un punto en el segundo set.

El jugador moscovita lanzó un saque de cuchara en uno de los últimos puntos del partido que le sirvió para anotarse la jugada, por lo que fue preguntado en rueda de prensa de las Finales ATP.

"Los que más lo han usado han sido jugadores como (Alexander) Bublik y (Nick) Kyrgios, pero ellos han dicho que no lo hacen como forma de faltar al respeto, sino como diversión. Yo lo hice porque vi la oportunidad", dijo.

"Si todo el mundo dijera que he hecho algo incorrecto no lo volvería a hacer, pero no creo que sea el caso. No creo que lo haga a menudo, lo hice porque le vi que estaba muy lejos en la pista", añadió.

Sobre su momento de forma, con una buena racha de partidos ganados de forma consecutiva tras ganar el Masters 1.000 de París-Bercy, Medvedev explicó que está en un momento en el que su saque "está funcionando muy bien" y en el que tiene "mucha confianza.