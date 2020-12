Sharapova da un cambio radical a su vida

La rusa Maria Sharapova decidió dejar las pistas de tenis para centrarse en otros aspectos de la vida. Un cambio de rumbo del que no ofreció muchas pistas hasta ahora, cuando se ha confesado en una extensa entrevista acerca de sus nuevas ocupaciones. "Me di cuenta de que seguía mostrándome, pero no como tenista y que había perdido de vista la competición. Fue un proceso difícil de gestionar pero, junto a mi equipo, me di cuenta de que era necesario seguir con ello. Durante muchos años me he centrado sólo en el deporte y lo he dado todo para conseguir los resultados", indicó la siberiana a 'Inc'.

"Antes no ponía realmente la atención en los detalles, el enfoque que tienes que crear para comenzar tu propio negocio", precisó sobre su nueva vida, con diferentes proyectos empresariales. De hecho, controla un negocio de dulces llamado Sugarpova y también ha invertido 900.000 dólares con Mark Cuban (dueño de los Dallas Mavericks de la NBA) en Bala Bangles, que apuesta por unas populares muñequeras y tobilleras con peso.

"Presenta tu empresa de la forma más auténtica posible. Me gusta mucho cuando los fundadores están un poco nerviosos. Creo que ahí es cuando su vulnerabilidad brilla, y ver cómo salen de eso y cómo se desafían a sí mismos... realmente es cuando muestran de qué están hechos", aconsejó a los futuros emprendedores.

Su horizonte ha cambiado radicalmente. De la hierba y la tierra batida ha pasado a las cuentas y la supervisión de sus inversiones. Una de las últimas la relaciona con una de las marcas de bienestar favorita de los famosos, Therabody, que cuenta con un popular dispositivo portátil para dar masajes denominado Theragun.