Las duras declaraciones de la gemela de la tenista Genie Bouchard

La tenista canadiense Eugénie 'Genie' Bouchard se ha visto salpicada por la polémica en las últimas horas muy a su pesar. Una de las más mediáticas del circuito WTA (sorprendió en su día sorteando una cita con uno de sus seguidores), se ve ahora en el centro de la diana por unas declaraciones de su hermana gemela.

Beatrice Bouchard, toda una influencer con miles de seguidores en Instagram, cargó contra su hermana en declaraciones a 'Blick'. "Es gracioso. Conozco mejor a alguien del supermercado que a mi hermana. No somos para nada la perfecta familia feliz", apuntó al medio alemán, admitiendo la casi ausencia de relación.

"Cualquier cosa menos eso. Nuestros padres se divorciaron, no estaban contentos el uno con el otro. Genie se quedó con mi madre. Yo y mis hermanos Charlotte y William con mi padre. Así que crecimos por separado", afirmó Beatrice, con 365.000 seguidores en la conocida red social.

"Cuando quise verla en Wimbledon me dijo que me comprara una entrada. Mi hermana no me ha llevado a ningún lado", recalcó, para insistir en que cada una hace la vida por su cuenta.