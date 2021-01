Djokovic: ?La final con Nadal en 2012 fue uno de mis mejores momentos aquí?

El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic explicó que es difícil quedarse con tan sólo un momento vivido en Melbourne Park tras haber logrado ocho títulos de Grand Slam a orillas del Yarra pero mencionó aquella final en 2012 ante el español Rafael Nadal en la que venció en un partido que rozó las seis horas de duración y se convirtió en la final de Grand Slam más larga de la historia.



"Sí que me siento como en casa cada vez que vengo aquí. También me quedaría con mi primer título en 2008. Cada año que vengo me siento mejor", analizó el serbio sobre sus sensaciones en Australia en la rueda de prensa previa a la Copa ATP.



El vigente campeón tanto de la Copa ATP como del Abierto de Australia no pudo disputar el primer set del partido de exhibición celebrado en Adelaida este viernes ante el italiano Jannik Sinner por unas molestias debido a una ampolla en un pie pero aclaró que el problema está resuelto.



"Hoy he estado cambiando las zapatillas en la sesión de entrenamiento porque estaba probando distintos modelos. Lo de la ampolla está todo bien" dijo Djokovic, quien se estrenará este martes ante Denis Shapovalov en el primer partido del choque que mantendrán Serbia y Canadá.



Victor Troicki, capitán y jugador del equipo serbio, espera poder defender el título y se mostró confiado de ejercer su papel de capitán con solvencia.



"Tengo pura fe en ellos para que puedan obtener el mismo resultado que el año pasado. Tengo muchas ganas de que empiecen los partidos", explicó Troicki, quien formó parte del equipo en la edición pasada cuando levantaron el trofeo de campeones.



Los otros dos integrantes del equipo, máximo favorito, Dusan Lajovic y Filip Krajinovic, coincidieron en la necesidad de arrancar con victoria por la exigencia del grupo A que comparten con las selecciones de Canadá y Alemania.