Del Potro será operado rodilla derecha por cuarta vez en menos de tres años

El tenista argentino Juan Martín del Potro, campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo, dijo este lunes que el martes será operado en Estados Unidos por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha, y que sueña con poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Me encuentro en Chicago, hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala. Una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchos tratamientos alternativos y conservadores y no tuve buenos resultados", dijo Del Potro en un vídeo que compartió en sus redes sociales.



Esta será la cuarta cirugía en esa rodilla del argentino de 32 años desde que sufrió una lesión en octubre de 2018. La última intervención quirúrgica había sido el 26 de agosto de 2020.



"Con él (Jorge Chala) creemos que la mejor opción es la cirugía. Él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, de estar en los Juegos Olímpicos y por eso decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor", explicó 'Delpo'.



"No vienen siendo semanas fáciles, desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo. Sentí la fuerza que me manda desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Hoy la realidad es esta. No quiero dejar de intentarlo", añadió.



'La torre de Tandil' ganó 22 títulos individuales, entre los que se destaca el Abierto de los Estados Unidos de 2009.



También obtuvo la Copa Davis de 2016, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la de plata en Río de Janeiro 2016 y fue tercero de la clasificación mundial.



Esta será la octava operación a la que se someterá el argentino.



Del Potro se operó la muñeca derecha en 2010, y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.