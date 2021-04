Muguruza señala que el triunfo en Dubai la motiva para el Abierto de Miami

La española Garbiñe Muguruza señaló este miércoles que haber ganado recientemente en Dubai le permite llegar "mas motivada" al Abierto de Miami, donde iniciará su andadura en la segunda ronda en un partido contra la china Xinyu Wang.

"Una victoria siempre ayuda", señaló en rueda de prensa la española, actualmente decimotercera en la clasificación mundial.

Se refirió a la energía especial que tiene el Miami ATP Masters 1000, una de las primeras competiciones importantes en las que participó en los inicios de su carrera y en la que nunca ha logrado superar los octavos de final.

"Para mí, Miami siempre es un torneo importante y siempre va a merecer la pena montarse en un avión y venir a jugar. La energía que se siente aquí con los fans de toda latinoamérica lo hacen muy especial para mi", recalcó.

Confesó que le guarda un cariño especial a la histórica sede de este torneo hasta 2018, el centro de Drandon Park, en Cayo Vizcaíno.

"Jugar en Key Biscayne siempre será un lugar especial para mí por que allí fue cuando recibí una invitación hace 10 años y me fue muy bien", señaló.

La nueva sede en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, también es de su agrado y la pista rápida de la sede del torneo le gusta, dijo, si bien es un aspecto que a la hora de jugar no analiza mucho, como tampoco los vientos que por estos días se registran en el sur de Florida.

A diferencia de otros profesionales que optaron este año por no ser parte del torneo, en especial en individuales masculinos, el último de ellos Andy Murray, la española dijo que en su caso no se planteó pasar por alto la cita de Miami, ya sea por la pandemia de la covid-19 o para prepararse mejor de cara a torneos grandes.

"Si pensara así, no hay muchos torneos que jugar entonces", manifestó la española, duodécima cabeza de serie y exenta en el tramo inicial en la competición de Miami.

"Es cierto que siento que he jugado bastante ya esta temporada, que tengo muchos partidos sobre mis espaldas, pero es algo positivo, estoy contenta y con ganas de jugar", añadió.

A su juicio, el hecho de que este año no se haya celebrado el Indian Wells en California (EEUU), usualmente la parada previa al torneo de Miami, no ha supuesto mayor diferencia en términos de preparación, y agregó que ha venido con cierta antelación "para disfrutar de la ciudad" y verse con familiares y amigos.

Resaltó que desde hace un par de años observa una gran variedad de "muy buenas jugadoras" en el circuito y que el top 40 "está mucho más igualado".

"Cualquier jugadora es peligrosa", recalcó, tras señalar que se ven "diferentes campeonas" casi cada semana.

En su caso, dijo estar contenta con su juego y como está mejorando.

"Es cierto que el resto me está funcionando. Siento que estoy en mejor posición y puedo tener una estrategia. Hasta ahora he jugado en pistas muy rápidas y tienes que tomar la iniciativa. Es un aspecto de muy juego en el que he estado trabajando desde el año pasado", manifestó.

Afirmó que con "la edad y la experiencia" ha ido aprendiendo a manejar mejor sus emociones durante un partido, así como que por ejemplo a pesar de haber perdido un servicio "el partido no se ha acabado".

"Uno cuando uno está enfadado o sobreexcitado cuesta ver con claridad. Estoy aprendiendo a ser más serena y tranquila", señaló.

Reiteró que siempre mantiene como meta ganar un torneo Grand Slam, para lo que sirve de preparación torneos como el de Dubai o Miami, pero al mismo tiempo confesó que está "deseando ir a Latinoamérica", donde la energía es diferente y la gente está "más activa y alegre".

La china Xinyu Wang, invitada de la organización, ganó el martes a la sueca Rebecca Peterson (6-2 y 6-2) y se convirtió en la primera rival de Muguruza en el torneo de Miami.

Será el segundo enfrentamiento entre Muguruza y Xinyu Wang. El único hasta el momento fue en Shenzhen el pasado año y terminó con victoria de la jugadora española en tres sets (3-6, 6-3 y 6-0).

Tras ganar en Dubai, Muguruza ha elevado a ocho el número de éxitos de su carrera y fue finalista en Catar y Melbourne este 2021.