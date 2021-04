El tenista cordobés Cisco García y 'Talento Cruzcampo' diseñan una receta con acento para los JJ.PP. de Tokio

El tenista cordobés Cisco García lleva meses preparándose para la clasificación de los Juegos Paralímpicos de este verano en Tokio, y en esta ocasión, hace una parada especial sumándose a TALENTO CRUZCAMPO, plataforma social en la que acompañará a otras jóvenes promesas, los participantes becados por la cervecera a través de su fundación para impulsar su empleabilidad y apoyar la hostelería, en una jornada que mezcla con poderío deporte y nutrición.

En el marco de esa formación integral, en la que se incorporan diversas capacidades, los chicos y chicas de TALENTO CRUZCAMPO se entrenan ahora en nociones de nutrición y dietética, adquiriendo habilidades que les ayudarán a destacar en su incorporación al sector de la hostelería. Un perfecto equilibrio entre alimentación, entrenamiento y motivación es necesario para la práctica al más alto nivel que todos los deportes requieren. Por ello, Cisco García ha querido compartir su experiencia como atleta y las claves desde las que ha trabajado esa motivación con la que volvió al deporte tras quedar paralítico en un accidente practicando snowboard.

El deportista cordobés es un gran ejemplo de superación, entrega y constancia en cada meta y busca cada día desarrollar su mejor versión, potenciar su acento, uno de los valores fundamentales en la formación de los jóvenes del programa y la esencia para marcar la diferencia. El talento ayuda al talento: ese es el espíritu con el que nace el programa destinado a 40 jóvenes que trabajan con la Fundación Cruzcampo en su crecimiento personal y profesional.

En palabras de Cisco García: "Los límites nos los ponemos nosotros mismos, es muy importante que los jóvenes sepamos que podemos conseguir todo lo que nos propongamos y encontrar nuestro talento. El tenis de silla de ruedas me ha salvado la vida: en un momento dado la vida me dio otras cartas y decidí jugarlas. Seas como seas, siempre hay que tener unos objetivos y luchar por ellos para ser feliz". Y continúa: "Es importante visibilizar, dar voz a la diversidad y que los miedos no te paralicen. Sacar lo mejor de uno mismo, tirando de raíces, de acento, de lo que llevamos dentro y nos hace únicos. En mi caso, tengo hasta el 8 de junio para conseguir llegar a Tokio, está complicado, pero lucharé hasta conseguirlo".

Durante la jornada de TALENTO CRUZCAMPO y Deporte en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (CEAR) de la Cartuja, los participantes del programa han elaborado junto a Cisco García una receta especialmente diseñada para cumplir con los requisitos nutricionales de la dieta de los deportistas olímpicos invitados a su degustación.

"Para mí es un día muy especial. Tuve que dejar mis entrenamientos de atletismo a nivel profesional por una lesión que nunca me permitirá volver a la pista y no imaginaba de qué manera regresar a ese mundo con esa restricción. Gracias a Talento Cruzcampo he descubierto mi pasión por la cocina y aprender sobre materias como la nutrición me genera una oportunidad de futuro que me ilusiona. Tener la oportunidad de unir mis dos mundos, sobre todo de la mano de un campeón como Cisco García y del resto de deportistas que nos acompañan, es todo un honor. Entre la hostelería y el deporte hay muchos valores en común como la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superar los retos día a día", confiesa la participante María Camino.

En este sentido, diez deportistas de alto nivel de diversas disciplinas invitados por la Fundación Andalucía Olímpica degustan y valoran la receta de Cisco García y los jóvenes de Talento Cruzcampo, sumándose a esta experiencia de aprendizaje e intercambio. Son Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez, clasificados en remo para los Juegos Olímpicos 2021, el mundialista absoluto de piragüismo Gonzalo Martín Fijo, la atleta internacional absoluta Maribel Pérez Rodríguez, el mundialista sub-23 de piragüismo Eulogio Reyes Díaz, el piragüista internacional Ignacio Trujillo Artillo; Antonio Ángel Álvarez Avilés, medallista del campeonato del mundo júnior de karate, el taekwondista internacional Álvaro Leo Aparicio, los remeros Antonio José Díaz Ramos y Gonzalo García Ferrero, mundialista sub-23.

La receta con mucho acento inspirada en Tokio está compuesta por un plato principal de merluza a baja temperatura, consomé de cebolla con miso y tomates cherry asados, acompañada de ensalada de habas frescas y wakame aderezada con salsa ponzu. Para culminar un postre de sashimi de sandía con piel de cítricos y menta.

El deportista clasificado para los Juegos Olímpicos, Javier García Ordoñez valora la jornada: "La iniciativa de crear una receta con mucho acento me parece bastante positiva porque la gasolina de los deportistas es la alimentación, muy estricta y con un cuidado diario. Creo que han dado en la clave, me ha encantado el toque diferente inspirado en Tokio, es algo novedoso y de agradecer, estaba muy buena".

Así, la sociedad va tomando conciencia de la importancia de la nutrición y la dietética en todos los ámbitos, incluso más allá del deporte. A través de la formación transversal del programa TALENTO CRUZCAMPO se capacita a los jóvenes para resolver los retos actuales del sector de la hostelería: fomentar la digitalización, abrir la puerta a nuevos canales de comunicación, dinamizar el consumo y el ocio seguro, cuidar el medioambiente, entre otros. Cruzcampo busca inspirar a estos jóvenes, despertando su talento y dándole herramientas para convertirlos en gestores de cambio, encontrando su acento y sacando su mejor versión.

"Tuve que reinventarme para vivir la vida que me apasiona. Para conseguir la gloria primero hay que ser valiente, eso lo aprendí a los 8 meses de mi lesión en un viaje a Japón. Siempre he confiado más en el sudor que en las lágrimas, si algo te ruge dentro, si te quema las entrañas, tienes que hacerlo. El miedo es muy cobarde, hay que atreverse", continúa Cisco García durante su charla a los participantes.

A su vez, TALENTO CRUZCAMPO cuenta con el apoyo de otras organizaciones Fundación CEOE, la Asociación de Autónomos, ATA y Marcas de Restauración. Entre los más de 100 colaboradores que se han sumado a la acción social de la Fundación Cruzcampo, destacan los 50 establecimientos de hostelería que acompañarán a los participantes de TALENTO CRUZCAMPO en su proceso de aprendizaje o las incorporaciones de entidades como Autismo Sevilla, CEAR, Cruz Roja, DIRCOM, ESIC, Fundación ISDI, Fundación Prolibertas, Fundación Valentín de Madariaga, Human Age Institute o Secot.