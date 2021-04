Tsitsipas: "Sinner es alguien a quien tomar en serio"

Stefanos Tsitsipas vs Felix Auger Aliassime

Barcelona, 23 abr (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 mundial, aseguró este viernes que el italiano de 19 años Jannik Sinner, su rival en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, es alguien "a quien tomar en serio".



"Definitivamente es alguien a quien tomar en serio. Ha estado jugando bien en tierra y también en otras superficies. Ha estado creciendo mucho en el circuito y ha tenido grandes victorias recientemente", destacó el segundo cabeza de serie de Barcelona.



Sinner accedió a las semifinales tras ganar este viernes al tercer favorito del torneo, el ruso Andrey Rublev, número 7 del mundo y que llegaba de jugar la final en Montecarlo precisamente ante Tsitsipas.



El heleno, de 22 años, detalló que afrontará su cruce de semifinales con normalidad pese a jugar contra alguien más joven, ya que más allá de la edad "lo que importa es que juega a tenis".



"Voy a intentar afrontarlo con la misma mentalidad que siempre lo hago. Me gusta la tierra batida. Es más joven que yo, hoy también Félix (Auger-Aliassime) era más joven que yo, pero no me gusta verlo así", detalló.



Tsitsipas doblegó en cuartos al canadiense Auger-Aliassime sin demasiadas dificultades (6-3 y 6-3), en un encuentro en el que sintió "el control" a partir de la mitad del primer set.



"Después de un rato sentí que cualquier cosa que hacía estaba funcionando. Puse mi concentración en el servicio y sabía que las oportunidades se presentarían si me mantenía resistente y persistente al resto. Llegaron y las aproveché", resumió.