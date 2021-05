Sinner y Fritz, primeros obstáculos para Nadal y Djokovic en el Foro Itálico

El italiano Jannik Sinner, número 18 del ránking ATP, y el estadounidense Taylor Fritz (31) ganaron con contundencia este lunes sus encuentros ante el francés Hugo Humbert (6-2 y 6-4) y el británico Daniel Evans (6-3 y 6-2) y se citaron respectivamente con el español Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma.



No hubo grandes sorpresas en la primera jornada del torneo del Foro Itálico, que alcanza este año la 78 edición, con el japonés Kei Nishikori, próximo rival del español Pablo Carreño, y el croata Marin Cilic, rival del griego Stefanos Tsitsipas, que prosiguieron su camino en la tierra batida romana.



Conoció su primer rival Rafa Nadal, nueve veces campeón en la tierra batida del Foro Itálico. Será Jannik Sinner, la gran esperanza del tenis italiano y el más joven jugador de este país en entrar en el "top 20", con 19 años.



Sinner, finalista este año en Miami, arrancó con un sólido 6-2 y 6-4 ante Hugo Humbert y se prepara ahora para la cita contra el Rey de la tierra batida, un Nadal que ganó el año pasado en Roland Garros el único precedente entre ambos.



"Contra Nadal será importante tener la mentalidad correcta. Sé que tengo más armas con respecto al Roland Garros del año pasado, pero al mismo tiempo Rafa es un gran campeón y me pondrá en apuros", reconoció al acabar su partido.



El partido se disputará este miércoles en la pista central del Foro Itálico sin público. De hecho, el torneo consiguió el visto bueno para el acceso de un número reducido de aficionados a partir del jueves y hasta la final del domingo.



Tras perderse Madrid, regresa a Roma el serbio Novak Djokovic, cinco veces campeón en el Foro Itálico, quien explicó como, a estas altura de su carrera, prepara un calendario reducido para llegar en el mejor estado de forma a los Grand Slam.



Se siente motivado y a la vez sereno, pues los últimos meses le permitieron pasar más "tiempo de calidad" con su familia, algo que los ritmos intensos del tenis le impidieron en los últimos quince años.



"Mi calendario es distinto, se siente distinto. No voy a decir que se siente raro, porque me está gustando disfrutar de otras cosas que me interesan. Juego un nivel definido de torneos para prepararme mejor para los 'Slam'", dijo Djokovic en rueda de prensa.



"No jugué bien en Montecarlo, pero creo que ese torneo, este de Roma y el de Belgrado son suficientes para construir mi forma y llegar al máximo a París. Allí es donde quiero pelear", agregó el serbio, cinco veces campeón en Roma.



Su primer rival en Roma será Taylor Fritz (n.31), quien doblegó este lunes al británico Daniel Evans, número 26, por 6-3 y 6-2.



Nole ganó los tres precedentes enfrentamientos con Fritz, dos sobre tierra batida, en Montecarlo y Madrid 2019, y uno en esta temporada, en el Abierto de Australia en cinco parciales.



Triunfos también para Cilic ante el kazajo Alexander Bublik, número 40 (4-6, 6-2 y 6-3), para el argentino Federico Delbonis contra el ruso Karen Khachanov (3-6, 6-4 y 6-0) y para el boliviano Hugo Dellien, número 128 del ránking mundial, que ganó al francés Adrian Mannarino (2-6, 7-5, y 6-2).



En la segunda ronda, Dellien se enfrentará al alemán Alexander Zverev, campeón en Madrid.



En el circuito femenino, a la espera del debut de la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, o de la española Garbiñe Muguruza, dos veces semifinalista en Roma, avanzó la estadounidense Coco Gauff, número 35 del mundo a sus 17 años recién cumplidos, quien ganó una batalla de casi tres horas contra la kazaja Julia Putintseva (7-5, 4-6, 6-4).



También triunfaron la checa Petra Kvitova, número 10 del mundo, que doblegó a la polaca Magda Linette, y la española Sara Sorribes, número 51, contra la italiana Camila Giorgi.



La española salió ganadora de una batalla de tres horas y 53 minutos, en la que logró remontar un 0-4 en el tercer set antes de imponerse por 7-6(4), 6-70(7) y 7-5.



Su próxima rival será la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 4 del mundo.



Andrea Montolivo