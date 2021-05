Nadal se venga de Zverev antes de la irrupción de la lluvia

El español Rafa Nadal se vengó este viernes del alemán Alexander Zverev, su verdugo la semana pasada en Madrid, y se citó con la revelación estadounidense Reilly Opelka en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, antes de la irrupción de la lluvia en el Foro Itálico, que paralizó el programa. Los duelos entre el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas, el ruso Andrey Rublev y el italiano Lorenzo Sonego y la ucraniana Elina Svitolina y la polaca Iga Swiatek se deberán terminar este sábado, lo que obligará a los ganadores a jugar dos encuentros el mismo día.

Nadal pudo vengarse de la derrota que Zverev le infligió la semana pasada en Madrid, camino del cuarto título Masters 1.000 de su carrera, y le doblegó por 6-3 y 6-4 en dos horas de intenso partido, en el que consiguió contener el tenis agresivo de su rival. El de Manacor, que ganó nueve veces este torneo, una de ellas precisamente en la final ante Zverev, disputó un partido sólido, de gran concentración y excelente defensa, y demostró un buen estado de forma considerado el esfuerzo de tres horas y media que necesitó el jueves para doblegar al canadiense Denis Shapovalov.

Puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas contra Zverev y avanzó a su decimosexta semifinal en Roma en 17 participaciones (solo en 2008 no la logró), en la que se enfrentará por primera vez a Opelka, que a base de saques ganadores ganó al argentino Federico Delbonis (n.64). Opelka, de dos metros y once centímetros, se afirmó como la revelación del torneo, en el que todavía no ha perdido un set ni el saque.

"Es un rival duro, muy complicado, tiene un servicio enorme, tengo que estar concentrado con mi saque. Veremos, sé que tiene un gran saque, tengo que jugar bien, sólido, tratar de hacerle jugar un golpe más. Son semifinales de un Masters 1.000, hay que estar centrado", afirmó Nadal al analizar el partido que le espera este viernes. El otro lado del cuadro todavía está muy incierto, pues la lluvia paralizó el programa de la tarde y obligó a Djokovic y Tsitsipas y a Sonego y Rublev a aplazar hasta este sábado su partido de cuartos de final, con la posibilidad de jugar dos partidos en un mismo día.

Djokovic y Tsitsipas tuvieron dos interrupciones y el duelo se paró cuando el griego iba ganando 6-4 y 2-1 con una rotura de ventaja en el segundo set, mientras que Sonego y Rublev apenas tuvieron tiempo de calentar, antes de tener que regresar a los vestuarios.

En el cuadro femenino, avanzaron la checa Karolina Pliskova a costa de la letona Jelena Ostapenko, y la croata Petra Martic, que ganó a la estadounidense Jessica Pegula. Pliskova, campeona en 2019, se enfrentará a Ostapenko, ganadora de Roland Garros 2017. Se tuvo que retirar la australiana Ashleigh Barty, número uno, por una lesión muscular y dejó paso a la joven estadounidense Coco Gauff, de 17 años, quien espera en semifinales a la ganadora del partido entre Svitolina y Swiatek.