Federer no jugará su partido de octavos ante Berrettini

El suizo Roger Federer anunció este domingo que no disputará su partido de octavos de final de Roland Garros contra el italiano Matteo Berrettini. "Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas", aseguró el suizo en un comunicado difundido por la organización.

Federer dejó abierta la puerta a la retirada tras haber pasado a octavos en un partido de 3 horas y media contra el alemán Dominik Koepfer.