Carreño: "Rafa no está, pero de todas formas tenemos un gran equipo"

Tokio, 23 jul (EFE).- El tenista español Pablo Carreño, que afronta sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020, reconoció que la ausencia de Rafa Nadal es una dificultad porque con él "siempre hay opciones de medalla", pero reivindicó que España tiene "un gran equipo" con jugadores que "pueden estar arriba".



"Con Rafa siempre hay más opciones de medalla, pero no está y hay que olvidarse de ello, centrarse cada uno en sus partidos y de todas formas tenemos un gran equipo, tenemos jugadores que pueden estar arriba, así que a apoyar y centrarse en los que han venido", explicó el tenista asturiano en rueda de prensa en Tokio (Japón).



Carreño se mostró feliz de vivir sus primeros Juegos. "En la anterior en Río no pude venir por el nivel del tenis español, para mí es una experiencia inolvidable, voy a intentar darlo todo por conseguir esta medalla y también disfrutar de una experiencia única como es esta", consideró.



El tenista de Gijón competirá en categoría individual, en dobles con Alejandro Davidovich, y está por ver si podría formar parte del doble mixto, del que no se ha revelado la pareja española.



"El objetivo es intentar sacar una medalla en cualquiera de las dos modalidades, o tres dependiendo del mixto, en las que participamos. En mi caso voy de cabeza de serie número 6, el ránking es el ránking, pero estar ahí es positivo y ojalá en pista podamos demostrarlo", explicó.



Su primer rival en su estreno de mañana en primera ronda será el estadounidense Tennys Sandgren, 81 de la clasificación mundial ATP, contra el que jugará en el cuarto y último turno de la jornada en la pista 1 del Ariake Tennis Park, aunque Carreño focalizó más en controlar los nervios del debut olímpico que en su oponente.



"Una cosa muy importante será controlar los nervios en unas Olimpadas. Después, de como juega el rival que es estadounidense ya hemos hablado y lo volveremos a repasar mañana, pero tengo que centrarme más en mí, tengo un ritmo de bola más alto y tengo que intentar por ese nivel y hacer el partido muy duro físicamente para él que tampoco es un jugador acostumbrado a jugar en estas condiciones de calor y humedad", detalló.



Carreño viene de saborear la victoria tras ganar hace apenas una semana el ATP 500 de Hamburgo (Alemania) en tierra batida, por lo que tendrá que adaptarse rápido a la pista rápida.



"Hamburgo me ha venido bien para coger confianza y ritmo, se puede suplir el cambio de superficie. Me he encontrado a gusto, la pista no es demasiado rápida así que se puede jugar bastante bien desde el fondo de la pista, y eso me viene bien. Espero estar mañana a tope. Venir de ganar un torneo es siempre positivo", señaló.



El tenista gijonés no desfilará en la ceremonia de apertura de los Juegos de esta noche (20.00 horas locales, 13.00 españolas peninsulares) para no afectar a su debut.



"Debuto mañana y España desfila el 88, va a ser tarde, físicamente tampoco me vendría bien con un partido de esta exigencia mañana... Aquí las condiciones son duras, y nosotros que jugamos todo el día, hay que intentar descansar", finalizó.