Auger-Aliassime superó en cinco sets al español Bautista Agut; Andújar, también K.O.

El joven canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, necesitó cinco sets para vencer este viernes por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, al veterano español Roberto Bautista Agut, decimoctavo favorito, y conseguir el pase a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos por segunda vez consecutiva. Después de estar arriba dos sets, Auger-Aliassime, de 21 años, vio como Bautista Agut comenzó a jugar su mejor tenis desde el fondo de la pista, aseguró sus golpes ganadores e inició una remontada para empatar el partido y forzar el quinto y decisivo que al final cayó de su lado para conseguir la victoria.

Pero no sin antes tener que trabajar tres horas y 55 minutos ante un rival al que se enfrentaba por tercera vez como profesional y habían repartido triunfo y derrota. Con estilos de juego completamente opuestos, el adolescente canadiense acabó el partido con 77 golpes ganadores y 74 errores no forzados, además de colocar 27 aces con ocho dobles faltas, y ganar 39 puntos en 65 subidas a la red. Bautista Agut, con juego en el fondo de la pista, hizo 17 puntos con golpes ganadores por 31 errores no forzados, pero solo colocó dos aces con tres dobles faltas, mientras que logró 23 tantos en 33 subidas a la red.

El rival de Auger-Aliassime en la cuarta ronda será el ganador del partido de tercera ronda que disputen el ruso Andrey Rublev, quinto cabeza de serie, y el estadounidense Frances Tiafoe. Mientras que Bautista Agut, de 33 años, se convirtió en el undécimo jugador español que quedó eliminado de los 12 que entraron al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, que disputó por novena vez y sus mejores clasificaciones han sido las dos cuartas rondas que alcanzó de forma consecutiva en 2014 y 2015.

Junto a Bautista Agut también quedó eliminado este viernes Pablo Andújar que perdió frente al ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie y solo el joven Carlos Alcaraz, que sorprendió con la victoria ante el griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, es el único representante masculino del tenis español que estará en la segunda semana del Abierto de Estados Unidos, el último de Grand Slam de la temporada.