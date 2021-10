Carlos Alcaraz debutará en Indian Wells frente a Andy Murray

El británico Andy Murray derrotó al francés Adrian Mannarino en Indian Wells y se enfrentará en la siguiente ronda al joven español Carlos Alcaraz.



Murray, ganador de tres Grand Slams y que está intentando recuperar su mejor nivel con 34 años, superó la primera ronda al vencer a Mannarino, número 51 del ránking mundial, por 6-3 y 6-2 en una hora y 24 minutos.



El veterano tenista había recibido una invitación de la organización de Indian Wells para competir en el desierto californiano.



Su rival en la segunda ronda será Carlos Alcaraz, de 18 años de edad, que causó sensación en el Abierto de Estados Unidos al alcanzar los cuartos de final.



Murray destacó en la rueda de prensa posterior al partido que tuvo que adaptarse al viento que soplaba en la pista.



También subrayó que su cuerpo está respondiendo bien al esfuerzo físico y se mostró satisfecho con la victoria aunque cree que aún puede mejorar su juego.



Fuera de lo estrictamente deportivo, el escocés fue protagonista en Indian Wells por una anécdota relacionada con su anillo de boda. Murray contó el jueves que había perdido su anillo y un par de zapatillas.



Normalmente ata el anillo al cordón de sus zapatillas, pero esta vez se olvidó el calzado debajo del coche que su equipo utiliza durante el torneo estadounidense, y cuando volvió a por él ya no estaba.



"Cuando me di cuenta de que había perdido las zapatillas no lo vi como un problema, pero entonces me dijo mi fisio: '¿Y el anillo?'. Dije 'oh no'. Mi anillo de boda ha sido robado y no hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo", dijo después ante los medios.



La historia tuvo un final feliz ya que ayer anunció en las redes sociales que finalmente había logrado recuperar tanto el anillo como las zapatillas.