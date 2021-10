Muruguza y Badosa no jugarán las Finales de la Copa Billie Jean King

Madrid, 25 oct (EFE).- Garbiñe Muguruza y Paula Badosa no disputarán las Finales de la Copa Billie Jean King, antigua Copa Federación, con el equipo español que ha incluido como sustitutas a Rebeka Masarova y Aliona Bolsova, según ha anunciado la Real Federación Española de Tenis.



La proximidad en el calendario de las finales de esta competición, que se jugará del 1 al 6 de noviembre en Praga, con las Finales WTA, del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara (México), ha propiciado las bajas de Muguruza y Badosa, incluidas en el cartel del torneo que incluye a las ocho mejores tenistas del mundo.



La capitana del equipo español Anabel Medina ha decidido que Masarova y Bolsova ocupen el lugar de Muguruza y Badosa junto con Sara Sorribes, Nuria Párrizas y Carla Suárez que partirán este martes hacia Praga.



Tanto Garbiñe Muguruza como Paula Badosa han confirmado su ausencia del combinado español que se enfrentará en la fase de grupos de la Copa Billie Jean King con Eslovaquia y Estados Unidos.



"Han sido meses de mucha presión y viajes, de no haber estado en casa desde julio cuando salí para ir a disputar los Juegos Olímpicos, con mucha exigencia física y mental, y desgraciadamente tengo que parar, recuperar el tobillo ya que llevo semanas arrastrando molestias, y recuperarme mentalmente", argumentó Garbiñe Muguruza.



"Lo siento mucho pero no llego a estar en condiciones para jugar la BJK Cup, siempre es especial jugar en equipo y representar a mi país, pero mi cuerpo y mi mente no me dan para hacer ese viaje. Espero recuperarme para viajar a las WTA Finales en Guadalajara (México)", agregó Garbiñe.



"Desde aquí mando todo mi cariño al equipo y les deseo la mejor de las suertes, sé que lo vais a hacer muy bien. Y a todos los que continuamente me apoyáis, un abrazo muy grande", concluyó Muguruza.



Paula Badosa tampoco formará parte del equipo español que disputará la fase final de la Billie Jean King. La actual número dos del tenis español ha tenido que bajarse de la convocatoria después de confirmar su clasificación individual para Guadalajara.



?No voy a disputar las eliminatorias de Billie Jean King Cup del mes de noviembre?, indicó Badosa este lunes. ?Me da muchísima pena. He intentado por todos los medios intentar disputar esta competición. Tras haberme clasificado para las WTA Finales, por una incompatibilidad de calendario, no podré disputar los partidos de Praga. Siento mucho esta decisión?, reconoció la jugadora, horas después de conocerse su acceso al evento que pondrá el broche a la temporada.



?Tenía muchas ganas de representar a mí país ya que es algo que me hace muchísima ilusión?, reconoció Paula, que lamentó tener que aplazar su debut con el equipo nacional en la competición. ?Espero poder participar en las próxima ediciones y desde aquí le deseo muchísima suerte a todo el equipo?.



Rebeka Masarova está fijada por la WTA en el puesto 168 del ránking femenino. Tiene 22 años, nació en Suiza pero fue criada en Barcelona. Llegó a ser la segunda jugadora del mundo en categoría júnior, tramo en el que logró el título de Roland Garros. Debutará con el combinado de Anabel Medina en las finales de Praga.



Aliona Bolsova nació en la localidad moldava de Chisinau pero desde los tres años vivió en Girona. Entrenada por Lourdes Domínguez es, actualmente, la número 89 de la clasificación mundial. Debutó con el equipo español de la Copa Billie Jean King en el 2015.