Bautista: "Alcaraz nos va a dar muchas alegrías"

Madrid, 3 nov (EFE).- La cuenta atrás para el retorno de la Copa Davis 2021, que vuelve al calendario competitivo tras la cancelación del pasado año por la pandemia del coronavirus, afronta el tramo final. El torneo por equipos más importante y con más tradición se pondrá en escena el próximo 25 de noviembre, hasta el 5 de diciembre, con Madrid como sede principal y Turín e Inssbruck como escenarios también para la fase de grupos y los cuartos de final.



España defiende el título que hace dos años logró en la Caja Mágica, en la primera vez que se estrenaba el formato actual. Una fase final con doce equipos que en once días se jugarán el éxito.



La selección española, con Sergi Bruguera como capitán, jugará la primera ronda contra Rusia y Ecuador. No estará Rafael Nadal, clave en la victoria obtenida ante Canadá en la final del 2019. Carlos Alcaraz, gran revelación de la temporada, forma parte del quinteto español que conforman Pablo Carreño, Feliciano López, Marcel Granollers y Roberto Bautista que tuvo un papel relevante, personal y profesionalmente, en el triunfo de hace dos años.



"Carlos Alcaraz va a tener una carrera muy bonita, muy larga muy exitosa, y la verdad que le auguramos un gran futuro a Carlos y estamos muy contentos de darle la bienvenida en el equipo. Y estamos seguros que tanto este año como en próximos nos va a dar muchas alegrías", aventura Roberto Bautista en una entrevista a Copa Davis.



El jugador de Castellón, recientemente eliminado del Masters 1000 de París por el australiano James Duckworth, reconoce la relevancia de la baja de Nadal, en plena recuperación de la lesión en un pie.



"Rafa es una pieza clave para el equipo. Rafa es mucho Rafa. A partir de ahí vamos a intentar hacer el mejor trabajo posible. Tenemos un buen equipo, somos muy completos. Y por supuesto tenemos muchas ganas y mucha ilusión. A mi me encanta sentirla, me encanta vivirla. Y es normal que entre gente joven, gente con mucha ilusión", confía Bautista.



España se topa en la fase de grupos con Rusia y Ecuador.



"Todos los puntos son importantes. Sabemos que todas las eliminatorias tienen mucha dificultad y que el dobles es muy importante, que es un 33 por ciento del total. Y estamos todos muy concienciados de que va a ser difícil pasar a cuartos. Tenemos dos rivales complicados que son Rusia y Ecuador y esperamos estar preparados y hacer una buena Copa Davis y llegar muy lejos", apunta Bautista que considera a Rusia el rival a batir para alcanzar el segundo tramo de la competición.



"Rusia tiene un equipo muy completo, con grandes jugadores y un gran doble. Lo que debe hacer España es centrarse en sí misma. Cada jugador va a tener su oportunidad de hacerlo bien. A ver si el primer día podemos ganar a Ecuador y así jugarnos el pase con Rusia"



La Copa Davis tiene un significado especial para Roberto Bautista. Sobre todo en la última edición cuando tuvo que abandonar la concentración del equipo español por la muerte de su padre. Sin embargo, se incorporó después a la selección. Fue un refuerzo determinante para el triunfo en la final de España.



"Recuerdo que pasé una semana muy complicada, de muchas emociones, mucha dificultad. Y que luego acabó de una manera muy bonita ya que pudimos acabar ganando y compartiendo el título con mis compañeros, con los miembros de todo el equipo, entrenadores. Los títulos son especiales y los torneos en equipo me encanta jugarlos", destaca Bautista.



"Fue una semana muy intensa que empezó de manera normal jugando contra Croacia, contra Rusia. Fueron eliminatorias difíciles y luego es cuando me tocó abandonar la convocatoria pero luego se fueron dando una serie de circunstancias que hicieron que pudiera volver y que tuviera ocasión de jugar. La verdad es que el trabajo del equipo fue impresionante. La Copa Davis que jugó Nadal fue increíble y al final acabó de una manera muy bonita", recuerda el jugador español.



"La Copa Davis es una competición muy especial. Jugar en equipo y defender los colores de tu país hace que la Copa Davis tenga un sentimiento diferente a jugar un torneo individual. Es un toreo en el que cualquier jugador está especialmente motivado. Tiene muchas ganas de hacerlo bien y hay bastante responsabilidad. Eso hace que tenga mucha dificultad y por eso es tan bonita y especial", insiste Roberto Bautista que mira cada día la réplica del trofeo ganado en Madrid.



"Yo tengo la réplica que nos entregaron al lograr el título del 2019 en el comedor de casa. Al entrar a él es, prácticamente, lo primero que ves. Es un trofeo muy bonito que resalta sobre los demás o por lo menos yo lo veo así. Se me van los ojos muchas veces hacia ella", apunta.



Roberto Bautista ensalza la Copa Davis al que considera el título más importante.



"Creo que sí es el trofeo más importante que he ganado en mi carrera. Lo que significó para mi, fue uno de los momentos más bonitos que he vivido en una pista de tenis y yo creo que fue algo increíble lo que se vivió. Puede ser que sea mi título favorito o mi trofeo favorito", dijo.



El camino hacia la fase final de la pasada edición fue laborioso según rememora el tenista de Castellón. "Fueron eliminatorias fuera de casa, con mucho público, muy complicadas en Brasil, Croacia, Rumanía.. experiencias muy distintas. Fue un momento en el que el equipo español no conseguía reunir el equipo ideal y quizá nosotros supimos hacerlo mejor. Fueron eliminatorias muy peleadas, muy difíciles pero que me enseñaron mucho y me curtieron como jugador y que las tengo ahí guardadas".



A nivel personal, la Davis es un evento muy especial y que le ha ayudado a crecer. "Efectivamente la Copa Davis me ha ayudado a crecer como jugador. Es una competición diferente y especial. Todo el mundo tiene un poquito más de responsabilidad. Muchos partidos se juegan con mucha tensión, con muchos nervios. Eso hace que te curtas como jugador intentando encontrar un poco de comodidad en momentos de mucha tensión y eso es muy positivo y te hace mejorar mucho como jugador".