Davidovich y Martínez caen en octavos de final de Estocolmo

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Pedro Martínez sucumbieron este miércoles en los octavos de final del Torneo de Estocolmo al perder ante el británico Daniel Evans y al estadounidense Frances Tiafoe, respectivamente.



Davidovich, número 49 del mundo, realizó una gran primera manga que tuvo que decidirse en el desempate 7-6 (5), donde Evans, número 26, solo perdió dos de sus servicios frente a los tres que cedió el español.



El segundo parcial no comenzó bien para el malagueño, que cedió sus dos primeros servicios y no pudo rehacerse ante un Evans que no perdió su saque (6-2).



Por su parte, Martínez, número 62 del mundo, perdió por idéntico resultado ambos sets (6-4), en los que una rotura de servicio por parte de un sólido Tiafoe (41) bastaron para que el estadounidense consiguiese su pasaporte a la siguiente ronda.



Los ganadores de ambos encuentros, Evans y Tiafoe, cuarto y octavo cabezas de serie de la competición, respectivamente, se enfrentarán el los cuartos de final.