Garbiñe Muguruza, una maestra para las empresas

Madrid, 19 nov (EFE).- Garbiñe Muguruza no solo gana torneos. El último, este miércoles, la Copa de Maestras, fue el colofón a una lista que incluye un Roland Garros y un Wimbledon. Garbiñe también atrae las marcas. Su talento no pasa desapercibido para los patrocinios y suma ingresos desde las pistas y desde los platós. Una maestra para las empresas.



Hace tiempo que la imagen de Garbiñe Muguruza gana puntos. Desde que en 2016 introdujo en su vitrina su Roland Garros tras superar a Serena Williams en la final, no ha dejado de crecer. Durante un lustro, sus éxitos han revalorizado su caché y ahora es un auténtico imán para las empresas.



Nivea (cosméticos), Caser Seguros, Rolex (relojes), Servana (joyas), BBVA (banca), Evian (agua mineral), Maui Jim (gafas de sol), Babolat (raquetas) o Jaguar (coches) son algunos de los nombres que se han fijado en los últimos años en la tenista española para promocionar sus productos.



Y es que Garbiñe proyecta simpatía, seriedad, superación, esfuerzo, carácter y cercanía, adjetivos clave en el mundo de la publicidad. Esuna golosina para las grandes firmas, que no han dudado en intenta captar la atención de la tenista española.



Además, Garbiñe tiene dos cualidades de valor incalculable: el



desparpajo y la flexibilidad. Se adapta a todo. Lo demostró en la campaña de Caser Seguros, en la que se arrancó con un baile por las calles de Madrid en el que desveló una seguridad innata para el arte de la interpretación.



Su aparición en la aseguradora fue prácticamente la última de Garbiñe en una campaña antes de ganar la Copa de Maestras. Seguramente, ya se frotan las manos en la compañía, que tienen el lujo de proyectar en televisión la imagen de la única española que ha ganado el torneo en toda la historia.



EL ATRACTIVO PUBLICITARIO DE GARBIÑE



Pero, ¿cuáles son las claves de su valor para los expertos? ¿Por qué Garbiñe es un filón? Mariano de la Torre, supervisor creativo de la agencia de marketing experimental Momentum, revela varios factores a tener en cuenta para valorar el impacto positivo de Garbiñe Muguruza.



El primero, el deporte al que se asocia a la jugadora española. El tenis, para De la Torre, tiene un estatus superior al resto y está a la altura de la vela o el golf.



"Es considerado como elitista, no sé decir el por qué, pero los hay considerados con un nivel superior a otro. Golf, tenis, vela o Fórmula Uno son caramelitos para las marcas. Son los que más imagen exclusiva aspiracional tienen", afirma a EFE.



Por tanto, triunfar en el mundo del tenis no sólo atrae publicidad. También atrae a marcas exclusivas. Por eso, Garbiñe ha sido imagen de Jaguar y de Rolex, algo que no está al alcance de cualquiera. Pero no sólo se necesita ganar títulos para trabajar en marcas de nivel. También son necesarias otras cualidades que también posee Garbiñe.



"Tiene una imagen amable. No se mete en líos ni en escándalos y transmite buen rollo. Además, el 'boom' del deporte femenino en los últimos años es innegable, y eso suma. Recuerda en parte al caso de Ibai Llanos, que no se mete en líos y es un reclamo para todas las marcas.



¿Por qué? Porque su imagen es amable. El Rubius, por ejemplo, hace años era la leche, pero desde que surgió lo de Andorra, no le quiere nadie. Garbiñe no se ha metido en ningún escándalo y no se le asocia a nada que no sea ganar torneos", apunta De la Torre.



'TOP' MUNDIAL EN INGRESOS



Todos los contratos de Garbiñe le han proporcionado grandes ingresos. La influyente revista Forbes publicó en agosto de 2020 una lista con las deportistas con mayores ganancias del mundo. La tenista española se encontraba en la sexta posición, con unos ingresos totales de 6'6 millones de dólares (2'1 por méritos deportivos y 4'5 en patrocinios).



Curiosamente, el mundo del tenis copaba casi todo el top ten. Las nueve tenistas, con Naomi Osaka al frente (37'4 millones de dólares), eran dueñas de los primeros lugares. Sólo el décimo puesto estaba reservado para la futbolista Alex Morgan, que ocupó un hueco testimonial en medio de tanta tenista.



Este año, y según la información que proporciona la WTA (Asociación femenina de tenis), oficialmente Garbiñe ha conseguido en las pistas un total de más de 2'6 millones de euros. Hasta el Torneo de Maestras, sus ganancias ascendían a los 1'2 millones.



En Guadalajara (México), escenario de su última gran victoria, ha ganado en cinco partidos más que todo el año. Exactamente se embolsó 1.570.000 dólares (1'4 millones de euros). No hizo pleno de ingresos (1.680.000 dólares) porque perdió un partido en la fase de grupos, el primero frente a Krolina Pliskova.



Sus ganancias totales en las pistas a lo largo de toda su carrera, hasta 2020, ascienden a 21'16 millones de euros, una cifra solo superada en España por otros dos tenistas, David Ferrer y Rafael Nadal. Sumado a los ingresos publicitarios, Garbiñe es una máquina económica.Además, probablemente, tras ganar la Copa de Maestras, suban sus emolumentos.



"Ahora, costará más trabajar con ella. Sin duda. A la hora de negociar un patrocinio, el hecho de que un deportista gane títulos hace que su caché sea superior. Seguro que desde el miércoles ha subido el de Garbiñe y puede ser una herramienta para revisar sus contratos al alza", explica De la Torre.



Por un lado o por otro, desde las pistas o desde el mundo de la imagen y la publicidad, Garbiñe Muguruza definitivamente se ha convertido en un filón económico. Es el fruto de su trabajo. Ni más ni menos. Todo lo que ha conseguido hasta convertirse en la chica de oro del tenis español, se lo ha ganado en la pista de tenis, el lugar donde más emociona una de las representantes más ilustres del deporte español en la actualidad.