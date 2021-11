Carla Suárez, sobre su futuro: ?Quiero vivir el presente?

La tenista española Carla Suárez afirmó este domingo, tras correr en Barcelona la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que aún no ha decidido hacia dónde encaminará su futuro después de retirarse en este 2021 del tenis profesional y que, por el momento, quiere "vivir el presente".

"Estos últimos años he aprendido mucho a vivir el presente. Ahora quiero descansar y desconectar", reflexionó en una conversación con Efe la deportista canaria, quien "a corto plazo diría que no" se plantea desempeñar una función relacionada con el mundo del tenis. Invitada por el banco patrocinador oficial de la carrera, Suárez tomó la salida de la prueba y fue homenajeada antes del arranque por su lucha contra el cáncer.

"Para mí ha sido una carrera dura porque nunca había corrido ocho kilómetros, pero sobre todo estoy contenta por haberla terminado", declaró minutos después de cruzar la línea de meta una Suárez que quiso agradecer "todo el cariño" que está recibiendo. "Es una alegría tremenda porque he tenido una trayectoria bastante larga y estos dos últimos años han sido muy complicados debido a la pandemia y la enfermedad. Siempre he intentado tratar a la gente lo mejor posible, sobre todo con respeto, y creo que al final esa es la clave", añadió.

Suárez explicó que se siente bien físicamente y que "ya tenía ganas" de que llegara el momento de su retirada, pospuesta un año a causa del linfoma de Hodgkin que la mantuvo 17 meses alejada de las pistas. "Tenía ganas de despedirme en una pista de tenis y eso ha tenido que ser en 2021, pero he tenido la suerte de jugar los cuatro torneos grandes y los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que ha sido un regalo que no me esperaba", reflexionó la tenista. A la pregunta de cómo se siente al dejar atrás la competición de élite, Suárez afirmó que "es algo muy personal" para cada deportista, pero que en su caso el hecho de saber que 2021 iba a ser su último año la ayudó a "disfrutar mucho el día a día, de cada torneo. Ahora, toca cambiar un poquito el chip", admitió la tenista canaria, quien afirmó tener "algunos proyectos en mente" relacionados con cuestiones solidarias y humanitarias que espera poder desarrollar en 2022.

Por último, Suárez afirmó que Garbiñe Muguruza, quien este año hizo historia para el tenis español al convertirse en la primera jugadora en lograr el título en las Finales WTA, se merecía este éxito: "No ha sido fácil, pero ella ha seguido trabajando. He hablado con ella y estoy muy contenta. Creo que tenemos jugadoras para ilusionarnos. Garbiñe, Paula Badosa, Sara Sorribes... Son jugadoras que en cualquier momento pueden ganar torneos grandes y vamos a disfrutar mucho de ellas en 2022", resumió Suárez sobre el momento actual del tenis femenino español.