Feliciano López: "Me he entrenado toda la vida para un momento como éste"

Feliciano López, que adelantó a España en su primer partido de las finales de la Copa Davis al derrotar por 6-3 y 6-3 al ecuatoriano Roberto Quiroz, aseguró que se ha entrenado "toda la vida" para experimentar "momentos como éste".



"Es muy difícil ser parte de este equipo. Para mí es un regalo de la vida estar aquí otra vez", afirmó el tercer jugador más veterano de estas finales, a sus 40 años y con cuatro títulos de la Davis en su historial. "No es para nada normal seguir a esta edad. He tenido muchas suerte y pocas lesiones. Me he cuidado mucho en los últimos años. Es obvio que mi estilo de juego desgasta menos, pero a veces los viajes, los nervios desgastan más", explicó el jugador.

Incluido en principio en el dobles que disputará el tercer punto del choque, Feliciano aseguró que se siente "físicamente capacitado para lo que necesite el equipo". Protagonista inesperado de los individuales debido a las bajas de Roberto Bautista y Carlos Alcaraz, que se han sumado a la ya conocida de Rafael Nadal, López indicó que las concentraciones con el equipo de la Davis le sirven mucho y le sacan de su rutina. "No tengo muchos jugadores con los que entrenar en Madrid y estas semanas me ayudan mucho, entrenando mañana y tarde", afirmó.