Quiroz: "Me dolieron las críticas tras el partido ante Feliciano"

Madrid, 27 nov (EFE).- El número dos de Ecuador Roberto Quiroz recalcó el buen nivel del equipo en las Finales de la Copa Davis a pesar de las derrotas como la que sufrió el viernes contra Feliciano López, que supuso varias críticas que le incentivaron para mejorar ante el ruso Andrey Rublev.



Roberto Quiroz cayó ante Rublev pero ganó un set. También mostró un buen nivel ante España, en el duelo frente a Feliciano López aunque cayó en dos mangas. El ecuatoriano salió satisfecho del encuentro. También su capitán Raúl Viver. Pero las críticas no fueron por esa línea.



"El partido del viernes fue más equilibrado de lo que pareció en el marcador. Estoy disfrutando esta Davis. Sin embargo, tras el partido ante Feliciano y felicitado por Raúl (Viver) abrí twitter después y vi críticas... que si perdí con un jugador de 40 años y tal. Y eso duele y me quedé con el sabor amargo. Eso me hizo entrar a la cancha de otra manera, con otro enfoque. Esta vez muy más valiente y me fue mejor. Tengo 29 años, trato de cuidar mi cuerpo para estar hasta los 38", relató Quiroz.



Ante Rublev ofreció un gran nivel. Llevó al tercer set al quinto jugador del mundo. "Salí con buenas sensaciones. A nadie le gusta perder pero jugué de tú a tú ante un tenista como Rublev. Es el número cinco del mundo y he jugado muy bien. Me siento mejor y optimista ante el 2022".



"Esto simplemente es dar a entender que ganar a Ecuador es difícil. Hemos demostrado por qué estamos aquí. Por qué estamos aquí con jugadores que su ránking no están a este nivel. Dejamos todo en la cancha. Es un privilegio estar aquí. Ganamos o perdemos como equipo. Para el 2022 muchas cosas positivas. Acabar este año de esta manera me deja muchas cosas después de todos los problemas que tuve antes", analizó el número dos del tenis de Ecuador.



La selección ecuatoriana ofreció un gran nivel en Madrid. "Tratamos de saber cual es la diferencia de jugar en Copa Davis y jugar el Tour. Tantas hazañas de los Lapenti, de Andrés Gómez.. muchas historias en este torneo. La experiencia es importante y este torneo es una prioridad. Aquí se juega por algo más grande que uno mismo que es tu país", concluyó.