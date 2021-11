Bruguera: "No puedo estar más orgulloso de mi equipo"

Madrid, 29 nov (EFE).- El capitán del equipo español de Copa Davis realzó el trabajo de todos sus jugadores a pesar de la eliminación en la fase de grupos después de perder ante Rusia.



"No puedo estar más orgulloso de mi equipo. Hemos tenido muchos problemas a lo largo de la semana. Con los mejores hombres. Ha competido todos los partidos y ha sido un diez de entrega y compromiso. No podía pedir más", analizó el capitán que perdió de su convocatoria inicial a Roberto Bautista por una lesión abdominal y a Carlos Alcaraz por covid.



Marcel Granollers, por su parte, analizó el duelo de dobles contra el conjunto ruso que terminó por eliminar a España de la Copa Davis.



"Los dobles se van con muy poco. Fue una pena el inicio del segundo set porque se fueron rápido en el marcador. El tercero fue muy igualado. No tuvimos opciones al resto y ellos tuvieron una actuación espectacular. Llevamos el partido al límite y es una pena que se haya escapado", lamentó el jugador español.



Feliciano López fue por momentos el héroe inesperado de España. Tuvo que afrontar los individuales y también el dobles. Ganó este domingo al quinto jugador del mundo Andrey Rublev pero no fue suficiente.



"Puede que haya sido uno de los mejores de mi carrera por lo que significaba. Estar aquí ya era un premio para mí y competir al cinco del mundo un regalo. No ha sido suficiente para clasificar y eso es lo que más me duele. Es cierto que estoy orgulloso de mi esfuerzo y eso me duele. Me veía compitiendo en cuartos de final. Así es el deporte", concluyó.