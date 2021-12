Nadal: "Es un día muy duro para todo el deporte español"

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El español Rafa Nadal ha enviado desde Kuwait un mensaje de apoyo a los familiares del extenista Manuel Santana, fallecido el pasado sábado a los 83 años, en el que lamenta no haber estado presente "en un día duro para todo el deporte español" en la capilla ardiente del ex tenista español abierta este lunes al público en la pista central de la Caja Mágica de Madrid.



Nadal prepara su participación en el Mubadala World Tennis Championship 2021 en las instalaciones de su academia en Kuwait.



"Es un día muy duro para todo el deporte español. Quiero mandar este mensaje a todos los familiares de Manolo, al que hoy han despedido en Madrid y desgraciadamente no pude acompañarlos", señala Nadal en un vídeo reproducido en sus redes sociales.



"No saben lo triste que me pone el hecho de estar en Kuwait y no tener ninguna oportunidad de acompañarlo en un día tan triste como hoy. Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mi, todo el cariño y la admiración profunda que le tengo. Son tantas cosas que hemos podido compartir durante todos estos años", afirma el deportista balear.



"Es un día realmente muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos. Era un ejemplo en muchísimas cosas sobre todo, nos deja un legado de por vida. Por todo eso y muchísimas cosas más solo puedo decir gracias Manolo y mandar un mensaje de apoyo a toda la familia. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos", concluye Nadal.