Alcaraz: "Mi mayor cambio ha sido mentalmente"

Madrid, 14 dic (EFE).- Carlos Alcaraz, que ha demostrado en 2021 que puede ser una estrella del tenis, afirmó que su "mayor cambio" ha sido "mentalmente".



"Al que me lo hubiera dicho a principio de año le hubiera dicho que estaba loco. Ha sido un gran año, de gran evolución. Me alegra mucho. Mi mayor cambio ha sido mentalmente. Desde comienzos de año hasta ahora he pegado un cambio muy bueno y creo que es fundamental", declaró.



Alcaraz fue uno de los asistentes a la gala de los Premios AS del Deporte 2021, en la que fue reconocido como la mejor promesa.



Analizó también las expectativas creadas en torno a su figura y el hecho de que muchos le vean como el heredero de Rafa Nadal.



"Sigo igual, no le estoy prestando mucha atención. No estoy sintiendo esa presión. Es la clave, tener un poco de presión pero no mucha hasta el punto de que pueda perjudicar a tu nivel y a tu salud mental", comentó.