Caverzaschi: "En 2022 quiero estar entre los ocho primeros del ránking"

Dani Caverzaschi ha vivido en 2021 el mejor año de una carrera deportiva que comenzó hace más de una década y que espera que en 2022 le lleve a meterse entre los ocho mejores jugadores del ránking ITF.

En Tokio, Dani Caverzaschi (Madrid, 1993) se convirtió en el primer tenista español en llegar a unos cuartos de final y lograr un diploma individual en los Juegos Paralímpicos. En octubre, como parte del equipo formado por Martín de la Puente, Kike Siscar y Cisco García, hizo historia al ganar la plata en la Copa del Mundo, la Copa Davis del tenis en silla de ruedas, y por primera vez en su trayectoria entró en el top10 del ránking internacional.

"Estoy muy satisfecho. Creo que ha sido mi mejor año, sin duda. Llevaba un tiempo remando pero no se terminaban de dar las cosas. En 2019 tuve una lesión y no fue un buen año, en 2020 con la pandemia fue un año limitado y en este he dado un salto de nivel", confiesa el tenista madrileño, que se encuentra "con mucha confianza para lo que viene".

Empezó 2021 a las órdenes de Eduardo Santana, con el que tuvo muy buenos resultados que se prolongaron hasta los Juegos de Tokio. Después Edu se mudó a México, a otro proyecto, y Dani llegó a un acuerdo con la Emilio Sánchez Academy de Barcelona.

"En la Academia no hay jugadores en silla de ruedas, son todos de a pie, y entreno con Álvaro Pino", comenta Dani, que reconoce que el cambio de Madrid a Barcelona "no fue fácil".

"Con Ana Salas llevaba mucho tiempo y necesita tener una perspectiva nueva que me ha ido bien. Los cambios, aunque nunca son fáciles, si se gestionan de manera correcta son positivos", apunta.

"Estaba muy contento en Madrid, es una ciudad espectacular, pero para el tenis Barcelona es históricamente la capital europea. Ya viví en esta ciudad en 2015 y parte de 2016, fue una etapa muy bonita, y ahora he regresado", comenta.

La mejoría que ha experimentado este último año Dani Caverzaschi ha estado sustentada en un mejor juego sobre la pista y una mayor confianza para afrontar los partidos y las situaciones difíciles. Para 2022 el objetivo es claro.

"Quiero estar entre los ocho primeros del ránking. Ahí cambia la cosa porque ya compites en Grand Slam, aumentan económicamente los premios por torneo y todo mejora", sentencia Dani, al que se le nota contento con el trabajo que está realizando junto a Álvaro Pino.

"Hemos realizado algún cambio en la manera de jugar, sobre todo en el concepto más táctico. Hay una solidez muy buena, soy luchador, soy difícil de ganar, pero estamos trabajando un plus para ser más matador arriba y tirar hacía adelante cuando toca. Cuando afiancemos eso vamos a dar un salto bueno porque los entrenamientos los estoy haciendo muy bien", señala.

"Tengo un entrenador muy pesado, en el buen sentido, y sé que para meterse arriba lo que cuentan son los detalles. Tengo que mejorar el físico y la técnica, ser más peligroso", subraya.

De 2021 uno de los grandes momentos fueron los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que llegó hasta cuartos de final, ronda en la que cayó eliminado ante el neerlandés Tom Egberink.

"Fue un momento precioso. Los Juegos siempre son algo especial. Estamos acostumbrado a viajar solos, a veces literalmente, y en los Juegos estás con un equipo y hay una gran exposición mediática. Hice buenos partidos, gané al número tres del mundo (el belga Joachim Gerard), y creo que metí la cabeza y me terminé de ganar el respeto por lo que venía haciendo durante el año", confiesa.

PRÓXIMA TEMPORADA

2022 Se presenta como un año bonito. En su mente está Australia en enero, después Estados Unidos en marzo y Corea del Sur en abril. "No sé si haré las tres giras pero al menos dos".

"Al enlazar dos semanas seguidas trataré de viajar con el entrenador", comenta Dani, que no siempre puede viajar acompañado.

"Me he tenido que buscar la vida desde hace años para poder vivir de esto. Históricamente, en España no se ha tenido el respaldo de una institución pública como en otros países, ya que muchos rivales incluso tienen un salario. Yo me he tenido que buscar la vida con patrocinadores. Con la Real Federación Española de Tenis ha mejorado mucho y hay que agradecerlo", declara.

"Partíamos casi de cero y la realidad es que va mejorando la situación. Hay deportistas que se creen que el dinero crece de los árboles y no. El tenis es un deporte muy caro. Nosotros tenemos el mismo presupuesto que un tenista de a pie pero no ingresas lo mismo que ellos. Esto es una inversión constante", comenta.

"Hemos mejorado mucho. Tengo patrocinadores como Arrow Electronics, KCP Kapital Partners, Runnymede Collegue, Solunion y Kia Motors a los que estoy muy agradecido. De todas formas, de cara a París 2024 y a siguientes generaciones esto tiene que seguir mejorando o será insostenible", señala.

PARÍS 2024

Dani Caverzaschi, a sus 28 años, contabiliza ya tres participaciones en Juegos Paralímpicos tras estar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Debido al aplazamiento de los Juegos de Tokio el nuevo ciclo hasta París se ha reducido mucho. "París lo tengo en el punto de mira. No queda mucho y quiero llegar en forma".

"Van a ser unos Juegos claves. Yo creo que de optar por una medalla en dobles con Martín de la Puente", apunta Dani, que considera que el tenis español se encuentra en su "mejor momento".

"Vamos a aprovecharlo. Martín y yo hemos subido de nivel, pero también Cisco García y Quico Tur. Estamos en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo. Hay que hacer un plan de alto rendimiento y partirla en París", concluye.

