Cristian Garín: "Es increíble jugar con los mejores"

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El número uno del equipo de Chile, Cristian Garín, reconoció que la Copa ATP, que afrontan desde el día 1 de enero en Sidney, es uno de sus torneos favoritos porque da la posibilidad de jugar contra los mejores jugadores del mundo.

"Es increíble jugar con los mejores jugadores. Este torneo es uno de mis torneos favoritos. Es increíble representar a mi país y jugar con los mejores jugadores, así que solo quiero mejorar, jugar contra los mejores", indicó el tenista.

El jugador de Santiago, decimoséptimo del mundo, solo ha podido disputar cinco partidos desde el Abierto de Estados Unidos debido a una lesión. Chile debutará contra España y después se enfrentará a Serbia, vigente campeona, y Noruega.

"Creo que nuestro grupo es muy duro, pero tenemos nuestras posibilidades. Creo que estamos jugando bien. Somos un equipo muy joven y nos conocemos bastante bien, así que solo quiero competir. Saldré y dar lo mejor.

Garín, poseedor de cinco títulos ATP, el último en el 2021 en Santiago, confía en recuperar su nivel después de la inactividad en este torneo por equipos.

"He tenido una buena primera parte de la temporada. He estado practicando bien. Terminé la temporada pasada con una lesión, así que me tomó un tiempo recuperarme, pero el mes pasado fue muy bueno para mí. He estado practicando bien, jugando partidos, entrenando partidos y me ha ido bien. Estoy sano", apuntó Garín que se enfrentará a Roberto Bautista el sábado 1 de enero.

El número uno chileno jugará después contra el serbio Dusan Lajovic, líder del cuadro balcánico por la baja de Novak Djokovic, y a Casper Ruud, principal raqueta de Noruega.