El argentino Bagnis sorprende a Murray en la Rod Laver Arena

Melbourne (Australia), 4 ene (EFE).- El argentino Facundo Bagnis sorprendió al británico Andy Murray en la primera ronda del Melbourne Summer Set después de superarle por 6-3, 5-7 y 6-3, en un partido que se celebró en la mítica Rod Laver Arena.

?Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que he ganado la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré ayer que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella?, aseguró tras alcanzar una segunda ronda en la que repetirá gran escenario para enfrentarse al búlgaro Grigor Dimitrov (3).

El argentino de 31 años consiguió salvar once de las trece pelotas de rotura que concedió con su servicio para sellar la que fue una de las victorias más emblemáticas de toda su carrera.

?Es un lujo poder acceder directamente al cuadro final del Abierto de Australia. El principio del año pasado fue complicado, tuve que trabajar muy duro para regresar al top-100? concluyó.

No pudo superar la fase previa su compatriota Sebastián Báez tras caer contra el italiano Andreas Seppi por un apretado 7-5 y 7-6(1).