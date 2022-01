Muguruza: "Mis objetivos siguen siendo ganar grandes títulos"

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, campeona del Masters WTA de Guadalajara (México), comienza la nueva temporada en el torneo de Sídney, como preparación para el Abierto de Australia, "con los mismos objetivos de siempre, ganar los grandes títulos".

"No siento que todos los años que empiezo tengao metas distintas o que empiece de cero. Una carrera es una continuación y una progresión. Siento que tengo los mismos grandes objetivos que tenía desde que empecé a jugar en la WTA, que es ganar los grandes títulos, conseguir los títulos que todavía no tengo", declaró en un comunicado.

Al cabo de una semana en Australia, Muguruza advierte que "las condiciones aquí son muy diferentes a Europa" pero asegura que espera "con ganas el comienzo de la temporada".

Sobre su trabajo de pretemporada, apuntó: "Aunque estuviera en el resort, iba al gimnasio, nunca dejé de entrenar. Tenía que dar descanso al cuerpo pero no puedes pararte por completo, porque es como un gran shock no hacer nada. Así que mantuve un poco los entrenamientos. Necesitas al menos tres semanas para descansar y luego empezar a ponerte en ritmo, especialmente si acabas de terminar tan tarde el año".

"La pretemporada y las vacaciones me sirvieron para recuperarme de ese año largo y difícil con las burbujas y las restricciones y algunos torneos sin público y otros con. Fue un año un poco montaña rusa", añadió.

Preguntada por su victoria en el Masters de Guadalajara, Garbiñe observó: "Obviamente, una victoria es una victoria, y ganar un gran torneo te da certeza, confianza y motivación. Tengo muchas ganas de mantener o tratar de mantener ese nivel y ese estilo de juego".

Al hacer balance de 2021, se declaró muy satisfecha: "Jugué bien. Por supuesto, es necesario jugar bien para tener una buena temporada. Sentí que sí, jugué mi estilo de juego. Siento que también me adapté mejor a los momentos en los que no podía hacer mi estilo de juego, encontré la manera de mantenerme en los partidos en cada momento y nunca sentí que no iba como yo lo quería?.

"Creo que esa es quizás la confianza. Pero no siempre puedes hacer tu estilo de juego. Hay momentos en los que tienes que adaptarte y tienes que estar abierta a eso. Siento que el año pasado estuve muy abierta a cualquier momento difícil, abierta a manejarlo de la mejor manera que pudiera, y eso es todo?, sostuvo.

Mirando al Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero en Melbourne, reconoce que no tiene "un recuerdo dulce del 2020, eso seguro" porque fue "un torneo duro" para ella, que perdió la final contra la estadounidense Sofía Kenin. "Comencé de una manera muy regular y logré mejorar en cada ronda, y luego me encontré en la final. Una final muy extraña también. Pero tengo la certeza de que puedo jugar bien aquí, y sentí mucho apoyo del público. Fue increíble y espero poder ganar aquí algún día?.

Al hablar de favoritas, Garbiñe dijo que la australiana Ashleigh Barty, número uno mundial y que acaba de vencer en Adelaida, "Está manteniendo su nivel de una manera muy buena. Tiene un gran tenis, es una jugadora muy talentosa. Siempre es difícil enfrentarse a ella. Tengo muchas ganas de enfrentarme a ella porque eso significará que estamos en rondas finales del torneo?.