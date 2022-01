Un inspirado Munar abruma a a Millman y se enfrentará a Cilic

Melbourne (Australia), 10 ene (EFE).- El balear Jaume Munar cuajó una brillante actuación que le sirvió para abrumar al local John Millman por un rotundo 6-2 y 6-2, en la primera ronda del torneo de tenis Adelaida 2, y se enfrentará en el siguiente partido al croata Marin Cilic, cuarto favorito.

?Me gusta jugar mucho jugar en esta superficie, en los últimos años no he podido jugar un buen tenis en esta superficie pero he trabajado mucho y he cambiado unas cosas en el saque que están ayudando?, dijo tras la conclusión de un choque se extendió hasta la hora y cuarto.

?Va a ser una difícil batalla pero quiero disfrutarlo, estoy jugando bien así que tendré mis oportunidades?, comentó respecto a su partido en siguiente ronda ante Cilic.

Lo advirtió su compañero de entrenamientos en Melbourne Park, Rafael Nadal, cuando explicó que la intensidad y la calidad de las sesiones con Munar estaban siendo muy altas.

El español, que alcanzó los cuartos de final en el Melbourne Summer Set que acabaría coronando su compañero y paisano, mantuvo un 80% de los puntos con primeros y realizó seis saques directos.

Munar nunca se enfrentó a un Cilic, que cayó en las semifinales ante el ruso Karen Khachanov del reciente torneo de Adelaida 1.