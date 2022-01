Will Smith sube a la red con 'El método Williams'

Will Smith se adentra en el mundo del tenis con 'El método Williams', una película que se estrena este viernes en los cines de España y que explora los orígenes de las legendarias hermanas Venus y Serena Williams.

Dirigida por el cineasta de ascendencia puertorriqueña Reinaldo Marcus Green, esta película pone la lupa en Richard Williams, el padre de las hermanas Williams y que, siendo estas unas niñas, concibió un ambicioso y sorprendente plan -no exento de controvertidas y polémicas decisiones- para que llegaran a la cima del tenis partiendo de las humildes calles de Compton (Los Ángeles, EE.UU.).

"Era una oportunidad de mostrar un lado de la familia Williams que no conocíamos", dijo a Efe en una entrevista por videollamada el director Reinaldo Marcus Green.

"Sabemos que Venus y Serena son dos de las mejores deportistas de la historia. ¿Pero qué más? ¿Cómo llegaron hasta ahí?", agregó sobre un proyecto que ha contado con las dos hermanas como productoras.

"El método Williams" explora cómo Venus y Serena Williams se abrieron paso en el tenis derribando barreras de desigualdad y racismo en Estados Unidos.

"Las hermanas pensaban: 'Si he crecido en Compton, puedo triunfar donde sea'. Lo usaban como una fortaleza, lo usaban en su juego como tenistas, lo usaban como una ventaja. No se compadecían de sí mismas para nada. Abrazaron de verdad de dónde son y eso me encanta", comentó el director.

La cinta incluye una curiosidad para el público español, ya que la tenista Arantxa Sánchez Vicario aparece en la última parte de la película con un importante peso en la trama.

Por otro lado, Reinaldo Marcus Green también se rindió al talento de Will Smith, que figura en las quinielas para el Óscar por su interpretación de Richard Williams.

"Yo le compararía con LeBron James, que no solo puede hacer mates y meter 40 puntos, sino que también puede pasar el balón. Y verle pasar el balón a Will en esta película es tan emocionante como verle haciendo un mate", dijo.