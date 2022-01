Nadal: ?Shapovalov es difícil de parar cuando está bien?

Melbourne (Australia), 23 ene (EFE).- El español Rafael Nadal (6) advirtió sobre el potencial de su próximo rival, el canadiense Denis Shapovalov (14), al comentar que ?tiene mucho potencial y es difícil de parar cuando está bien?.

?En cuartos todos los partidos son difíciles. Vengo de hacer dos partidos muy buenos y va a ser un reto, especialmente después de su partido de hoy?, comentó sobre la sorprendente victoria del canadiense sobre el alemán Alexander Zverev (4) en los octavos de final del Abierto de Australia.

Por su parte, el balear superó al francés Adrian Mannarino por 7-6(12), 6-2 y 6-2 en un partido en el que tuvo que sacar lo mejor de sí para imponerse al complicado estilo del galo en un vibrante juego de desempate inicial.

?Tiene la habilidad de hacerte jugar incómodo. Pensaba que el calor y el clima seco me podría causar más daño, pero la verdad es que él tenía una sensación de golpeo de bola increíble?, detalló el sexto cabeza de serie.

?El físico sí que ha respondido. Ha habido puntos en el ?tie-break? en los que he corrido y he puesto un poquito más de lo que estoy acostumbrado?, añadió después de acceder a los cuartos de final en Melbourne Park por decimocuarta vez.

?No me dejaba respirar. He conseguido ralentizar el juego con mi revés cortado cruzado que ha servido bastante bien?, señaló como una de las principales razones que le ayudó a contener a un desatado Mannarino.