Krejcikova y Siniakova corroboran su hegemonía en la final

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- Las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova corroboraron su condición de número uno al remontar a la pareja formada por la brasileña Beatriz Haddad y la kazaja Anna Danilina, e imponerse por un ajustado 6-7(3), 6-4 y 6-4, en la final de dobles del Abierto del Abierto de Australia que se disputó este domingo en la pista Rod Laver Arena.

?Han jugado increíble en las últimas tres semanas. Las vi en Sídney y también jugaron muy bien. Fue un placer compartir pista con ellas?, comentó Krejcikova, vigente campeona de Roland Garros en individuales.

?Gracias a todos los que vinieron de Brasil. No soy australiana pero me he sentido en casa. No teníamos previsto jugar juntas y hemos ganado un WTA 500 y hemos estado en una final de Grand Slam. Estoy muy orgullosa de haber aprendido junto a ti?, le dijo Haddad a su compañera.

Las tenistas checas añadieron una nueva gran corona a su extenso palmarés que cuenta con los títulos de Roland Garros por partida doble en 2018 y 2021, Wimbledon en 2018, así como las Finales de la WTA en el último mes de noviembre y el oro en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Por el contrario, no pudieron completar el sueño que han vivido durante las dos últimas semanas la brasileña y la kazaja, después de que fueran inscritas como pareja en la competición como consecuencia de la baja por lesión de la argentina Nadia Podoroska, quien tenía previsto jugar con Haddad.

La tenista de Sao Paulo explicó a EFE tras su victoria en semifinales que llamó a la WTA para ver si le podían encontrar a una jugadora para competir tanto en Sídney como en Melbourne y la elegida fue Danilina, con quien debutaría con título en su participación en la capital de Nueva Gales del Sur en la segunda semana del año.

?No es el trofeo que me gustaría haber obtenido pero me gustaría dedicárselo a Rafa, mi entrenador. Hace un año estaba jugando la previa de un Future, luchando para ganar. Así que esto no es cuestión de ganar?, añadió Haddad.

Respecto al partido, el primer set contó con cuatro roturas, dos por parte de cada equipo, y la manga inaugural se decidió en un juego de desempate que cayó del lado de la brasileña y la kazaja por su consistencia al saque.

Haddad y Danilina acabaron el primer parcial con un positivo 77% de primeros saques en juego, así como con doce golpes ganadores que contrastaron con los siete de sus rivales.

Las principales favoritas reaccionaron rápidamente al anotarse una temprana rotura en el segundo asalto, que acabaría siendo definitiva después de que se apuntaran el segundo parcial por 6-4 al conservar todos los juegos al saque.

La efectividad al resto de las checas no se empañó después de que ejecutaran dos de las tres pelotas de partido que les lanzó hasta el 5-2 del set definitivo.

Sin embargo, sus rivales no se rindieron y contestaron con un ?break? que metió el miedo en el cuerpo a unas favoritas que tuvieron que cerrar el partido al saque con 5-4, al llevarse un peculiar intercambio de globos que mantuvo en vilo al escaso público de la pista central de Melbourne Park.

El partido duró dos horas y 42 minutos y precedió a la final individual que enfrentará al español Rafael Nadal (6) con el ruso Daniil Medvedev (2) a partir de las 19:30h.