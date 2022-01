Martínez-Almeida: "Se nos acaban los adjetivos en relación a Nadal"

Madrid, 31 ene (EFE).- José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dijo este lunes que se "agotan los adjetivos" para definir a Rafael Nadal, que el domingo conquistó en Australia su Grand Slam número 21 y se convirtió en el primer hombre que alcanza ese registro.

"El problema que tenemos con Rafa Nadal es que no hay palabras para describir lo que hace, se nos agotan los adjetivos en relación a Rafa Nadal. En un momento del partido (del domingo), pusieron un gráfico en el que decía que Rafa tenía el 4% de posibilidades de ganar. ¿Qué persona en el mundo no hubiera tirado la raqueta en ese momento y se hubiera ido? Nadal, sin embargo, nos enseñó que no hay sueño que no se pueda cumplir", destacó.

"Lo más importante de Nadal es no sólo los logros deportivos extraordinarios, que sea el mejor tenista de la historia con 21 Grand Slams, sino sobre todo que su categoría humana está por encima de sus logros deportivos. Eso es lo que de verdad tiene un mérito extraordinario visto lo que ha conseguido en el mundo del tenis. Como persona es mejor que como tenista", declaró en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Preguntado acerca de si el manacorí merece una estatua en la capital de España, respondió: "Si de mi dependiera, le pondría una estatua a Rafa Nadal en Madrid. Aprobamos en el pleno hace unos meses renombrar la Caja Mágica cuando él se retirara, pero creo que este homenaje se nos ha quedado corto para lo que significa en el mundo del deporte".