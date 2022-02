Española Parrizas asegura que no es locura imaginarla entre las 25 del mundo

Guadalajara (México), 20 feb (EFE).- La española Nuria Parrizas, 48 de la lista de la WTA, aseguró este domingo que no es descabellado imaginarla a finales de este año entre las 25 mejores del mundo, porque para eso trabaja.

"No es ninguna locura, me siento en forma, jugando bien y con muchas ganas, así que todo es posible, pero no es el ránking en lo que pienso cada día", dijo a Efe la jugadora de 30 años, quinta favorita del Abierto de Zapopan, que empezará este lunes.

Parrizas escaló 160 lugares en el ránking desde el año pasado, uno de los mayores crecimientos en el circuito. Al hablar de eso, explicó que la clave fue comenzar con el entrenador Carlos Boluda.

"Hicimos un muy buen trabajo juntos; la idea es seguir, escuchar a mi entrenador para seguir mejorando lo más rápido posible", agregó.

España pasa por un buen momento en el tenis femenino con Paula Badosa en el quinto lugar del ránking, y Garbiñe Muguruza, en el séptimo. Nuria dijo que eso no significa mucho en su carrera porque espera crecer por cuenta propia.

"No me influye nada, sinceramente cada uno tiene que hacer su camino", expresó.

Zapopan, torneo 250 de la WTA, empezará este lunes con la española Sara Sorribes, 32 del ránking, como campeona defensora y con figuras de primer nivel, encabezadas por la británica Emma Raducanu, campeona del US Open.

Parrizas debutará en primera ronda contra la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, 89 de la lista mundial, y al referirse a sus expectativas, dijo que solo está concentrada en hacerlo lo mejor posible.

"Hoy en día el tenis femenino está muy irregular; eso quiere decir que cada semana todas tenemos oportunidades y por qué no poder hacer un buen resultado en un Grand Slam", concluyó.