El español Carlos Alcaraz no jugará el Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco (México), 20 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 29 en la lista de la ATP, no jugará el Abierto Mexicano de Tenis, que se disputará desde este lunes al próximo sábado, informaron este domingo los organizadores del torneo.

"Estoy contento de haber ganado en Río, pero lamentablemente tengo que comunicar que no voy a poder asistir a Acapulco. Ya fui el año pasado y fue un torneo espectacular, me hubiera encantado venir este año, pero por problemas físicos no vamos a poder", explicó el tenista que se consagró en el más joven en ganar un torneo ATP 50 al conquistar el Abierto de Río de Janeiro con 18 años.

Alcaraz fue confirmado en enero como uno de los integrantes del Abierto Mexicano que se disputa en el balneario de Acapulco, pero el desgaste físico que el jugador pasó en las últimas horas le hizo abandonar el certamen.

El torneo mexicano, un ATP 500, tiene como principal atracción al español Rafael Nadal, máximo ganador de Gran Slams con 21, quien buscará conquistar Acapulco por cuarta ocasión en su carrera.

Nadal ganó en Acapulco las ediciones de 2005, 2013 y 2020.

Otros de los candidatos a ganar el torneo de México son el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo; el alemán Alexander Zverev, tercero; el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto, y el italiano Mateo Berretinni, sexto.

La edición de 2021 del certamen será especial para los organizadores ya que se inaugurará un nuevo estadio que promete ser el más grande del circuito de la ATP en América Latina.

El Abierto Mexicano servirá como preparación para Nadal y otros tenistas para encarar los Másters 1.000 de Indian Wells, del 10 al 20 de marzo, y de Miami, del 23 de marzo al 3 de abril, torneos en los que se podría dar la reaparición de Alcaraz.

Acapulco reparte una bolsa de un millón 204.960 dólares y se jugará en una pista dura.