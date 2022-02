Djokovic a Medvedev: "Felicidades"

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- Novak Djokovic, eliminado del torneo de Dubai tras perder en los cuartos de final contra el checo Jiri Vesely y que el próximo lunes dejará de ser número uno del mundo que ha mantenido durante 361 semanas, señaló que necesita jugar partidos para encontrar su mejor nivel y se refirió al cambio de orden en la cima del tenis mundial con un simple "felicidades" para el ruso Daniil Medvedev, heredero en lo alto del ránking.

"Felicidades" dijo al ser preguntado tras la derrota tras perder el número uno en favor del ruso.

Djokovic reconoció que necesita partidos. "Cuanto más juego más cómodo estoy. Necesito ritmo. No he jugado mucho en los últimos meses. Ahora tendré que ver la situación y esperar a ver como va todo. Cuando pueda jugar jugaré y espero que sea pronto", señaló.

El balcánico se mostró contrariado por no haber alcanzado las semifinales en Dubai y acumular minutos en la pista. "Cada vez que pierdo un partido y quedo fuera de un torneo es una oportunidad perdida. Me molesta perder. Pero juego con otro jugador que también quiere ganar y solo puede ganar uno. Pero al día siguiente ya hay otro capítulo. He perdido muchos partidos y no se quedan en mi cabeza como al principio".

"Todavía me siento bien, físicamente estoy bien. El cuerpo responde y se recupera y por eso estoy motivado para seguir compitiendo", añadió Novak Djokovic, que solo pretende seguir compitiendo.

"El objetivo es jugar y quiero hacerlo todo lo que pueda y mientras el cuerpo lo permita y las circunstancias lo permitan. Si se me permite competir voy a seguir haciéndolo. Estoy motivado y me molesta perder y quiero ganar cada partido como cualquier jugador. Espero poder volver a competir muy pronto y si me dan la ocasión, aprovecharla", añadió el serbio que reconoció haber disfrutado del ambiente en Dubai.

"Viví un gran ambiente en todos los partidos. Me animaban y me alegro. Esta vez lamentablemente no fue mi día y felicito a jiri Vesely. Fue mejor. Tiene un gran saque y fue agresivo. Sé que puedo hacerlo mejor", añadió.