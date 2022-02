Rublev acaba con el sueño de Vesely y conquista Dubai

Redacción deportes, 26 feb (EFE).- El ruso Andrey Rublev acabó con el sueño del checo Jiri Vesely, revelación de la competición, tras imponerse en la final por 6-3 y 6-4 y conquistar el título de Dubai, el segundo de este año y el décimo de su carrera.

Vesely, que uno por uno dejó en el camino del torneo al español Roberto Bautista, al serbio Novak Djokovic y al canadiense Denis Shapovalov, no pudo con Rublev, que acumula ya nueve victorias seguidas.

El moscovita añade Dubai a Marsella de donde salió triunfador hace una semana. El séptimo jugador del mundo tardó una hora y veinte minutos en resolver el enfrentamiento contra el que fuera número uno del mundo júnior y campeón del Abierto de Australia de esta categoría.

El checo, no obstante, no dio facilidad alguna a un rival con el que se enfrentaba por primera vez. Rublev rompió el saque del checo en el cuarto juego del primer set para establecer una ventaja de 3-1 que no pudo equilibrar.

Más solvente se mostró en el segundo. Aunque perdió su servicio en el parcial inicial consiguió hacer break al ruso e igualar a tres la manga. Pero Rublev aceleró, volvió a romper y se llevó el triunfo que esquivó al checo, que regresará la próxima semana entres los cien primeros del mundo pero que sigue anclado en los dos títulos que acumula desde que venció en Pune en el 2020.