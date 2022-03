Ashleigh Barty renuncia a jugar Indian Wells y Miami

La tenista australiana Ashleigh Barty, número 1 del ránking de la WTA, anunció este viernes que no jugará los Masters de Indian Wells y Miami que se disputarán este mes.

"Desafortunadamente mi cuerpo no se ha recuperado de la manera que había esperado después del Abierto de Australia y no he sido capaz de prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami", explicó en un comunicado.

"No creo que esté en el nivel necesario para ganar esos eventos y como resultado he decidido retirarme de ambos torneos", añadió al subrayar que su foco ahora está puesto en cuidar su físico.

Barty ganó el Abierto de Australia al derrotar en la final a la estadounidense Danielle Collins, quien también anunció hoy que no irá a Indian Wells por una lesión.

Este torneo, considerado como "el quinto Grand Slam", se disputará en el desierto californiano del 7 al 20 de marzo.

La española Paula Badosa defenderá el título que obtuvo en Indian Wells el año pasado mientras que en el cuadro masculino la gran atracción será su compatriota Rafael Nadal, en racha tras haberse coronado en el Abierto de Australia y en el Abierto Mexicano de Tenis disputado en Acapulco.

Después de Indian Wells le llegará el turno a Miami, donde se citarán las mejores raquetas del planeta del 21 de marzo al 3 de abril.