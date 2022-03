La española Párrizas vence a su compatriota Sorribes y avanza a semifinales

La española Nuria Párrizas, sexta cabeza de serie, sorprendió este viernes a su compatriota Sara Sorribes, cuarta favorita, al vencerla por parciales de 6-3, 1-6 y 6-4 y avanzar a las semifinales del Abierto de Monterrey. Párrizas fue agresiva desde la primera manga, aprovechó que su oponente no logró meter su primer servicio y consiguió un par de roturas de servicio.

Sorribes, número 36 del mundo, falló desde el fondo de la cancha con sus golpes de derecha y tuvo varios errores no forzados de los que no pudo reponerse. Lo anterior lo aprovechó la tenista número 51 en el ránking mundial, quien no aflojó y se llevó el primer set por 6-3. Sorribes Tormo, de 25 años, reaccionó en la segunda manga, controló su servicio y quebró en tres ocasiones el saque de su compatriota para imponerse por 6-1.

En la manga definitiva, Párrizas, de 30 años, rompió en el primer juego, mantuvo su precisión con golpes profundos desde el fondo de la cancha y tomó ventaja de 3-1. Sara mejoró, con su golpe de revés descontroló las contestaciones de su rival, le quebró en el sexto juego y empató la manga 3-3, pero Nuria respondió de inmediato rompiendo el saque de su rival en el séptimo, aunque Sorribes replicó para igualar 4-4.

Párrizas Díaz fue letal con su revés, rompió en el juego nueve y con su servicio resolvió la manga 6-4. En la semifinal Nuria Párrizas se medirá a la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina, primera cabeza de serie del Abierto, y la colombiana Camila Osorio, quinta favorita, quienes jugarán más tarde.

En otro encuentro la brasileña Beatriz Haddad, de 25 años, se enfrentará a la checa Marie Bouzkova, de 23, quien hace una semana perdió la final del Abierto de Zapopan. Cerrará la jornada de cuartos de finales el partido entre la china Qinwen Zheng y la campeona, la canadiense Leylah Fernandez, número 21 en el ránking mundial, y finalista del US Open 2021.