Nadal, Badosa y Alcaraz regalan a España un día de gloria en Indian Wells

Indian Wells (EE.UU.), 17 mar (EFE).- Tres de tres. El tenis español firmó este jueves una jornada memorable en Indian Wells ya que Rafa Nadal, Paula Badosa y Carlos Alcaraz ganaron sus partidos de cuartos de final y se clasificaron para las semifinales del prestigioso torneo del desierto californiano.

España se aseguró, asimismo, que habrá un representante suyo en la final masculina puesto que Nadal y Alcaraz se cruzarán en semifinales el sábado en un espléndido enfrentamiento entre una leyenda todavía con muchísimo por ofrecer y una promesa consolidada ya como uno de los jugadores más peligrosos y complicados del circuito.

El jueves empezó con la alegría de Badosa, vigente campeona de Indian Wells y que dio un paso más para lograr un histórico doblete al derrotar de forma aplastante y por la vía rápida a la rusa Veronika Kudermetova 6-3 y 6-2 en una hora y 23 minutos.

La española se medirá el viernes en semifinales a la griega Maria Sakkari.

Badosa suma diez victorias seguidas en Indian Wells, entre el año pasado y este, y mantiene vivo el sueño de conseguir un doblete en Indian Wells que antes solo logró Martina Navratilova en 1990 y 1991.

Tras su victoria, Badosa subrayó su orgullo al ver las tres banderas de España que había hoy en Indian Wells y que representaban a los tres partidos de esta jornada en los que había jugadores españoles.

"Para mí es increíble ser uno de esos tres. España tiene jugadores increíbles, siempre los hemos tenido, no solo Rafa. Ahora es Carlos Alcaraz (...). Está súper bien ser uno de ellos y estar aquí en las semifinales", dijo.

"Ayer vi a Rafa y a Carlos. Es de locos cómo juegan. Carlos no es ya el futuro: es el presente. Golpea la bola muy fuerte... Es de locos. Y para Rafa, no tengo palabras. Estoy aquí no muy concentrada porque quiero ver este partido...", añadió entre risas al señalar una pantalla en la que se retransmitía en directo el partido de Nadal.

Invicto todavía en 2022 tras una maravillosa racha de 19 victorias seguidas, Nadal se sacó el billete para las semifinales al someter al impredecible y alocado Nick Kyrgios por 7-6(0), 5-7 y 6-4 en dos horas y 46 minutos.

El español sufrió ante el australiano pero supo mantener el tipo y sacar finalmente el partido adelante con épica ante el show de protestas contra el árbitro, gritos contra el público y raquetas estrelladas que ofreció un Kyrgios tan brillante en el juego por momentos como desconcertante y desquiciado en otros tramos.

Como Badosa, Nadal también parecía algo "despistado" en su rueda de prensa puesto que intentaba seguir por la televisión de la sala de medios el partido de cuartos de Alcaraz.

"Era un punto de 'break'. Disculpa", bromeó con un periodista que le comentó que no perdía ojo del encuentro.

Ya más en serio, Nadal no ahorró elogios para Alcaraz.

"Creo que es imparable en términos de (lo que puede ser) su carrera. Tiene todos los ingredientes. Tiene la pasión. Es lo suficientemente humilde como para trabajar duro. Es un buen tipo. Me recuerda a muchas cosas de mí cuando yo tenía 17 o 18 años", aseguró.

Parece que Nadal le dio suerte a Alcaraz puesto que el joven de 18 años arrolló al británico Cameron Norrie, vigente campeón de Indian Wells, por 6-4 y 6-3 en una hora y 44 minutos.

Se trata de la primera vez que Alcaraz alcanza las semifinales de un Masters 1000 y además se convirtió hoy en el más joven en llegar tan lejos en Indian Wells desde Andre Agassi en 1988.

"Es mi ídolo desde que era niño así que nunca es fácil jugar contra él", afirmó Alcaraz sobre su esperado duelo contra Nadal.

"Creo que será un gran partido y una gran experiencia para mí", agregó.

Alcaraz avanza con paso muy firme en Indian Wells ya que todavía no ha perdido ni un solo set (como Badosa).

En su carrera solo se ha enfrentado a Nadal en una ocasión, el Masters de Madrid 2021 en el que Alcaraz cayó de forma rotunda por 6-1 y 6-2.

En esta ocasión parece que estará más disputado ya que Alcaraz ha crecido mucho desde entonces, ha ganado sus dos primeros títulos (Umag 2021 y Río de Janeiro 2022) y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el año pasado.